آزادکاران اعزامی به جام ایوان یاریگین روسیه مشخص شدند

تیم منتخب کشتی آزاد ایران با ۱۳ ورزشکار در رقابت‌های جام ایوان یاریگین روسیه شرکت خواهد کرد.

رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام ایوان یاریگین ۸ تا ۱۳ بهمن در روسیه برگزار خواهد شد و آزادکاران ایران هم در آن شرکت خواهند داشت. ترکیب تیم اعزامی کشتی آزاد ایران به مسابقات جام ایوان یاریگین روسیه به این شرح است: ۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی، ۶۱ کیلوگرم: مهدی رحیمی- علی قلی‌زادگان، ۶۵ کیلوگرم: آرمین حبیب‌زاده- یاسین رضایی، ۷۰ کیلوگرم: علی خرمدل، ۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی، ۷۹ کیلوگرم: عرفان الهی، ۸۶ کیلوگرم: سجاد غلامی، ۹۲ کیلوگرم: ‌هادی شرفبیانی، ۹۷ کیلوگرم: علیرضا رکابی، ۱۲۵ کیلوگرم: محمد عالی تبار- مهدی‌ هاشمی، فرشید قبادی، حسن عزیزی و حسین ضیایی هدایت تیم اعزامی را بر عهده‌دارند.