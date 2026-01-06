دو عضو تیم ملی دوومیدانی ایران بعد از اینکه از سوی دادگاه کره تبرئه شدند، هنوز به تهران بازنگشتند.

با اینکه حدود 20 روز قبل اعلام شد دادگاه کره جنوبی در پرونده‌ای که برای چهار عضو تیم ملی دوومیدانی ایران در این کشور در حاشیه مسابقات قهرمانی آسیا تشکیل شده بود، یک ورزشکار و یک مربی را تبرئه کرده، اما هنوز شرایط بازگشت آن‌ها به کشور فراهم نشده است. در روزهای اخیر فدراسیون دوومیدانی واکنشی به این ماجرا نداشته و تنها وزیر ورزش با تایید این ماجرا گفته در تلاش است تا دو نفری که تبرئه شدند به تهران بازگردند و دو نفر دیگر هم که حدود 4 سال برایشان حبس در نظر گرفته شده، با مجازات کمتری مواجه شوند. با این حال هنوز برنامه بازگشت این دو عضو تیم ملی دوومیدانی به تهران مشخص نیست و اجازه خروج آن‌ها از کره جنوبی صادر نشده است. البته که پرونده همچنان در جریان است و با اعتراض‌هایی از سوی دو طرف به رای صادر شده، مشخص نیست چه زمانی تعیین تکلیف نهائی خواهد شد.

یک مربی و یک ورزشکار ایرانی که از سوی دادگاه تبرئه شدند، هم اکنون دیگر در بازداشت نیستند و در کره جنوبی به سر می‌برند تا شرایط برای بازگشت آن‌ها به کشور فراهم شود.