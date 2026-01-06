* ورزشگاه محل برگزاری مسابقه دو تیم فولاد هرمزگان و استقلال در مرحله یک هشتم نهائی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور مشخص شد. بر این اساس، دیدار دو تیم فولاد هرمزگان و استقلال از ساعت 15 روز دوشنبه 22 دی ماه در ورزشگاه خلیج‌فارس بندرعباس برگزار می‌شود.

* امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، دیروز با هدف نظارت بر عملکرد تیم فوتبال امید کشورمان در رقابت‌های قهرمانی زیر 23 سال آسیا راهی عربستان سعودی ‌شد. تیم فوتبال امید ایران در این رقابت‌ها در گروه خود با تیم‌های ازبکستان، کره‌جنوبی و لبنان هم‌گروه است و ملی‌پوشان کشورمان امروز در نخستین دیدار خود به مصاف تیم کره‌جنوبی خواهند رفت. حضور سرمربی تیم ملی بزرگسالان در محل برگزاری این مسابقات، در راستای رصد دقیق روند فنی تیم امید و هماهنگی بیشتر میان تیم‌های ملی در رده‌های مختلف سنی انجام می‌شود. برنامه دیدارهای تیم ملی امید ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

چهارشنبه 17 دی 1404

* ایران....................................................... کره‌جنوبی (ساعت 14:30 به وقت محلی)

شنبه 20 دی 1404

* ایران......................................................... ازبکستان (ساعت 17:00 به وقت محلی)

سه‌شنبه 23 دی 1404

* ایران..................................................................لبنان (ساعت 14:30 به وقت محلی)

* سرمربی استراسبورگ فرانسه خبر از توافقش با باشگاه چلسی برای حضور روی نیمکت این تیم لیگ برتری داد. لیام روسنیر که در پی اخراج انزو مارسکا از سمت سرمربیگری چلسی، اصلی‌ترین گزینه مدیران این باشگاه برای جانشینی این مربی ایتالیایی بود، تأیید کرد که قرار است سرمربی جدید آبی‌پوشان لندنی شود. این مربی 41 ساله که برای مذاکره با مدیران باشگاه چلسی وارد شهر لندن شده بود، حالا به نظر می‌رسد توافق بین طرفین حاصل شده است.

*باشگاه گل‌گهر با درخواست مهدی تارتار با دو بازیکن جدید قرارداد امضا کرد. یکی از آنها محمدرضا عباسی وینگر فصل گذشته نساجی است که رباط صلیبی پاره کرده بود، ولی در حال حاضر به شرایط بازی رسیده است. دیگر بازیکنی که به لیست گل‌گهر اضافه شده، ژرمی‌ هافبک اهل کشور گابن است. او توسط اریک بایناما به کادر فنی گل‌گهر اضافه شده و چند ماه هم با این تیم تمرین کرده است. براساس اعلام باشگاه گل‌گهر این بازیکن پنج بازی ملی هم در کارنامه‌اش دارد. همچنین تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان برای انجام دو بازی دوستانه امروز راهی جزیره کیش خواهد شد. این تیم در روزهای 18 و 20 دی ماه به ترتیب برابر نساجی مازندران و فولاد خوزستان قرار خواهد گرفت.

* تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با آگاهی از نقاط ضعف خود در نیم‌فصل نخست لیگ برتر، فعالیتش را در بازار نقل‌وانتقالات زمستانی آغاز کرده و تاکنون دو بازیکن جدید را در خط حمله و دفاع به خدمت گرفته است؛ روندی که طبق برنامه کادر فنی همچنان ادامه خواهد داشت. فجری‌ها که این روزها اردوی آماده‌سازی نیم‌فصل خود را در تهران پشت‌سر می‌گذارند، پس از قطع همکاری با پنج بازیکن شامل امیراسلان مطهری، یوسف کی‌شمس، سینا شاه‌عباسی، محمد یوسفی و مجتبی حق‌دوست، وارد فاز تازه‌ای از بازسازی ترکیب تیم شده‌اند و تاکنون مهدی شریفی مهاجم سابق سپاهان و پرسپولیس و علیرضا سعدی‌پور مدافع جوان و سهمیه زیر ۲۳ سال که در دور رفت لیگ بیست‌وششم در تیم سپاهان حضور داشت را به خدمت گرفته‌اند.

* باشگاه استقلال با توجه به درخواست کادرفنی برای میزبانی از تراکتور تبریز در هفته شانزدهم لیگ برتر (روز 27 دی) در ورزشگاهی غیر از شهدای شهر قدس، با برخی از مسئولان در شهرهای مختلف مذاکره کرده بودند. یکی از این شهرها یزد بود که استقلال خواهان برگزاری بازی با تراکتور در ورزشگاه شهید نصیری، ورزشگاه خانگی چادرملو شده بود. تفکری، رئیس هیئت فوتبال استان یزد در این باره گفت: همان‌طور که گفتم علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال روز جلسه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال شفاهی صحبتی با ما انجام داد و بعد از آن نیز رسما خواهان برگزاری بازی با تراکتور در ورزشگاه شهید نصیری شده بودند. مشکلی برای برگزاری بازی نداریم و همه چیز مهیاست.