تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۸
یادی از شهید مدافع حرم محمد اینانلو

رمز عاقبت بخیری ما(حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم محمد اینانلو، 18 فروردین سال 1367 متولد شد. شهید محمد اینانلو دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج بود. وی که برای دفاع از حریم اهل‌بیت عصمت و طهارت‌(ع) داوطلبانه راهی سوریه شد، 21 دی سال 1394 طی عملیات مستشاری در منطقه خان طومان توسط تروریست‌های تکفیری به شهادت رسید. پیکر مطهر این شهید همچنان مفقود است.
شهید مدافع حرم محمد اینانلو در بخشی از وصیت‌نامه‌اش نوشته: «بنده در جایگاهی نیستم که بخواهم به شما وصیت و نصیحتی کنم فقط و فقط عاجزانه تمنا دارم پاسدار حرمت خون شهیدان باشید و تنها راه حفظ حرمت آن پشتیبانی مطلق و بدون قید و شرط از ولایت فقیه و رهبری فرزانه انقلاب است. امروزه همه به وضوح می‌بینیم در دنیا و به خصوص منطقه چه خبر است و ناامنی در اکثر بلاد مسلمین بیداد می‌کند و حتی تا مرزهای کشور عزیزمان هم رسیده است و با تمام دشمنی‌ها و حرکات مزدورانه دشمنان اسلام و این مرز و بوم به فضل الهی و در سایه رهبری فرزانه و مقتدر کشور و نایب بر حق امام زمان، همه دنیا از امنیت و اقتدار ایران عزیز در شگفت هستند لذا به عنوان برادر کوچک‌تر به همه شما عزیزان وصیت می‌کنم ولی‌فقیه و نایب امام زمان خود را تنها نگذارید که عزت و عاقبت بخیری ما و کشورمان در اطاعت بی‌چون و چرا از ولی امرمان است.»

