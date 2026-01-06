کت ‌و شلوار شهادت

ابوالقاسم محمدزاده

محمدحسن کت و شلوار دامادی‌اش را خیلی دوست داشت. تمیز و نو در کمد نگه داشته بود و به بچه‌های سپاه می‌گفت:

-«برای این که اسراف نشود، هر کدام از شما خواستید داماد شوید، از کت و شلوارم استفاده کنید. این لباس ارثیه‌ من برای شماست.»

کت و شلوار دامادی‌اش، وقف بچه‌های سپاه شد و دست به دست می‌چرخید و هر کدام از دوستانش که می‌خواستند داماد شوند، همان کت و شلوار را می‌پوشیدند. جالب‌تر آن که، هر کسی هم آن کت و شلوار را پوشید؛ به «شهادت» ‌رسید...

موضوع: شهید محمدحسین فایده

روای: فاطمه فخار همسر شهید محمدحسن فایده