الگوی سوم زن بازتعریف یک نزاع تمدنی در جهان مدرن
فاطمه قلاوند
جایگاه زن در جهان معاصر، یکی از مناقشهبرانگیزترین عرصههای فکری، فرهنگی و اجتماعی است. نزاع بر سر زن، صرفاً نزاعی درباره حقوق فردی یا سبک زندگی نیست، بلکه در تعارض دو نوع نگاه به انسان، جامعه و پیشرفت دارد. در یک سو، سنتهایی قرار دارند که زن را در حاشیه اجتماع تعریف میکنند و نقش او را در محدوده خانه و خانواده فرو میکاهند و در عوض، مدرنیتهای غربی که با شعار آزادی، زن را وارد میدان رقابت اقتصادی و رسانهای میکند، اما در عمل، او را به کالای مصرفی و ابزاری برای گردش سرمایه بدل میکند. این دو نگاه، در ظاهر متضاد اما هر دو در یک نقطه مشترکاند: ناتوانی در ارائه تصویری متوازن، انسانی و تاریخساز از زن.
در چنین بستری، پرسش این است که آیا زن ناگزیر در میان «انزوا» و «ابژهشدن» یکی را انتخاب میکند؟ یا امکان طرح الگویی وجود دارد که هم کرامت انسانی زن را حفظ کند و هم نقش اجتماعی و تاریخی او را به رسمیت بشناسد؟ این پرسش، همان نقطهای است که رهبر انقلاب اسلامی با طرح مفهوم «الگوی سوم زن» وارد آن میشوند و نزاع را از سطح انتخابهای فردی، به سطحی ذهنتر ارتقا میدهند.
در نگاه سنتی، بهویژه در اغلب جوامع شرقی، زن بیشتر بهعنوان عاملی وابسته تعریف میشود و زن عملاً از نقشهای تاریخی و اجتماعی محروم میشود و به حاشیه رانده میشود. رهبر انقلاب از این تصویر با تعبیری انتقادی یاد میکنند و اینگونه نگاه به زن را با عنوان «بینقشی در تاریخسازی» معرفی میکنند. نگاهی که توانمندیهای زن را نادیده میگیرد و از متن تحولات اجتماعی حذف میکند.
در مقابل، مدرنیتههای غربی زن را به عرصه عمومی میکشاند، اما این حضور، لزوماً به معنای رهایی و کرامت نیست. زن در این الگو، بر اساس جذابیتهای ظاهری و به عنوان نوعی کالای مصرفی و با کارکرد اقتصادی تعریف میشود. رسانه، صنعت مد و بازار سرمایه، بدن و هویت زن را به ابزاری برای سودآوری تبدیل میکنند. این نوع آزادی، بیش از آنکه به رهایی انسان بینجامد، به استثمار نوین زن منتهی میشود. در این مفهوم، جنسیت زن بر انسان غلبه میکند و از «فاعل اجتماعی» به «ابژهی اقتصادی» تنزل میکند.
نزاع میان این دو الگو، سالهاست که جوامع مختلف را درگیر کرده است. اما تجربه انقلاب اسلامی ایران و بهویژه نقشآفرینی زنان در سالهای مبارزه، پیروزی انقلاب و دفاع مقدس، نشان میدهد که این دوگانگی رایج، تنها گزینههای پیشروی زن نیست. زنان ایرانی، بدون اینکه خود هویت یا نقش خانوادگی را انکار کنند، در متن حوادث بزرگ تاریخی حضور یافتند و به کنشگرانی فعال بدل شدند. این تجربه، زمینه عینی شکلگیری آن چیزی است که رهبر انقلاب از آن با عنوان «الگوی سوم زن» یاد میکنند.
الگوی سوم زن، نه بازگشت به انزوای سنتی است و نه تسلیمشدن به منطق بازار و مصرف. در این، زن انسانی با هویت مستقل، کرامت ذاتی و نقشآفرینی در عرصههای مختلف اجتماعی است. اولین ویژگی این الگو، جمع میان خانواده و جامعه است. دو نگاه افراطی که یکی از خانواده را به بهانهای اجتماعی تضعیف میکند و دیگری حضور اجتماعی را فدای خانواده میسازد، الگوی سوم بر این باور است که زن میتواند هم اصلیترین ستون خانواده باشد و هم عنصری فعال در جامعه باشد. این جمع، نه یک تعارض، بلکه یک امکان واقعی و تجربه شده است.
ویژگی دوم، تاریخسازی زن است. در این نگاه، زن دیگر تماشاگر تحولات نیست، بلکه در شکلدهی به آنها نقش دارد. حضور در انقلاب اسلامی، در فعالیتهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و بهویژه در دفاع مقدس، نشان میدهد که زنان میتوانند در بزنگاههای تاریخی مسئولیتپذیر و اثرگذار باشند. این تاریخسازی، محدود به میدان جنگ یا شرایط استثنایی نیست، بلکه در مدیریت اجتماعی، آموزش، فرهنگ و حتی سیاست نیز قابل مشاهده است.
سومین کرامت الگوی سوم، حفظ کرامت انسانی و عفاف است. تصور رایج غربی که عفاف را مانعی برای حضور اجتماعی میداند، این الگوی عفاف را بخشی از کرامت انسان میشمارد. زن در این زمانه، نه با حذف هویت و نه با نمایش کالایی آن، بلکه با حفظ شأن انسانی خود در جامعه حضور مییابد. این نگاه، بدن زن را از میدان مصرف بیرون میکشد و او را به فاعلی آگاه و مسئول تبدیل میکند.
نزاع اصلی در بحث زن، در نهایت به این پرسش بازمیگردد که آیا زن «ابژه» است یا «سوژه»؟ اگر زن ابژه دیده شود، چه در سنت بسته و چه در مدرنیتهای افسارگسیخته، نتیجه چیزی جز حذف، استثمار یا حاشیهنشینی نخواهد بود.
اما اگر زن به عنوان سوژه تاریخ شناخته شود، آنگاه میتوانیم از او انتظار نقشآفرینی، مسئولیتپذیری و مشارکت فعال داشته باشیم. الگوی سوم زن، دقیقاً بر همین نقطه تکیه میکند و زن را بهعنوان سوژههای تاریخساز بازتعریف میکند.
پژوهشها و شاخصهای داخلی نشان میدهد که الگوی سوم زن در جامعه ایران از سطح عبور کرده و به حوزه عمل وارد شده است. حضور زنان در حوزههای مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی، بیانگر شکلگیری نوعی مدیریت زنان است که میتواند یکی از پیشرانهای اصلی تحول اجتماعی و تحقق گام دوم انقلاب باشد
پیامدهای این نزاع، محدود به حوزه زنان نیست. جامعهای که زن را ابژه میبیند، به سمت مصرفگرایی، فردگرایی افراطی و فروپاشی اخلاقی حرکت میکند. در مقابل، جامعهای که زن را سوژه تاریخ میداند، زمینههای پیشرفت، پایداری اجتماعی و حفظ کرامت انسانی را رقم میزند. از این رو، انتخاب میان این دو نگاه، انتخاب تمدنی است؛ انتخابی که آینده جامعه را رقم میزند.
در نهایت، الگوی سوم زن، صرفاً پاسخی به مسائل جامعه ایران نیست. در زنان جهانی یا با محدودیتهای سنتی که استفاده شدهاند یا با استثمار مدرن، این الگو میتواند افق تازهای برای هویت زن در عصر مدرن بگشاید. تجربه زنان ایرانی نشان میدهد که زن میتواند آزاد، مسئول، عفیف و تاریخساز باشد. این تجربه، پیامی فراتر از مرزها دارد و میتواند الهامبخش زنانی باشد که هنوز میان سنت و مدرنیته سرگرداناند.