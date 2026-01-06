گزارش کیهان از آثار طرح معیشتی دولت
در قالب طرح جدید کالابرگ الکترونیکی، دولت به هر نفر یک میلیون تومان اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی اختصاص داده است اما با توجه به قیمتها، مردم ماهانه فقط یک تا دو قلم را میتوانند خریداری کنند.
به گزارش خبرنگار ما، دولت اعلام کرد که طرح جدید حمایتی برای مقابله با افزایش هزینههای معیشتی روزانه، از امروز به اجرا درخواهد آمد و بر اساس گفته وزیر رفاه، یارانه ماهانه یکمیلیون تومانی به حساب همه خانوارها واریز شده و قابل برداشت است. میدری افزود که «از امروز چهارشنبه 71 میلیون نفری که قبلاً یارانه میگرفتند، میتوانند با اعتبار کالابرگ خرید کنند. کسانی که قبلاً یارانه نمیگرفتند از روز شنبه تا 15 روز میتوانند در سامانۀ حمایت ثبتنام کنند تا آنها هم در دیماه کالابرگ را دریافت کنند.»
همچنین وزارت تعاون با صدور اطلاعیهای زمانبندی خرید کالابرگ الکترونیکی دهکها را اعلام کرد. خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در دهکهای یک تا ۳ از چهارشنبه ۱۷ دی، سایر خانوارهای دهکهای یک تا ۳ از جمعه ۱۹ دی دهکهای ۴ تا ۷ از دوشنبه ۲۲ دی سایر دهکها از یکشنبه ۲۸ دی برای دریافت استفاده از کالابرگ یک میلیون تومانی به فروشگاهها مراجعه کنند.
همچنین اعلام شده که این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی اختصاص داده شده است اما بررسیها نشان داد؛ با توجه به قیمت کالاها، مردم ماهانه فقط یک یا دو کالای اساسی را میتوانند خریداری کنند.
دولت اعلام کرده که با حذف ارز ترجیحی و انتقال مستقیم یارانه به مصرفکننده نهائی، امیدوار است تا هم قدرت خرید خانوارها را حفظ کند و هم شفافیت در تخصیص یارانهها را افزایش دهد.
واقعاً 11 قلم؟!
با اینحال وقتی قیمت برنج ایرانی حدود کیلویی 300 هزار تومان است یارانه یکماهه یک خانواده سه نفره، صرفاً برای خرید یک کیسه 10 کیلویی برنج کفاف میدهد و اعتباری برای 10 قلم دیگر باقی نمیماند. اگر حتی برنج کیلویی 150 هزار تومانی هم عرضه شود؛ یک خانوار
سه نفره با بقیه اعتبار دو بسته گوشت 800 هزار تومانی میتواند خرید کند و 100 هزار تومان هم باید نقداً بدهد. البته اگر قیمت گوشت و برنج در وضع فعلی بماند.
قیمت روغن خوراکی 800 تا 900 گرمی که در هفتههای اخیر و با افزایش نرخ ارز از 100 هزار تومان عبور کرده بود در نوع سرخ کرده 206 تا 249 هزار و در نوع معمولی217 تا 246 هزار تومان تعیین شده است.
بررسیها نشان میدهد پس از حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی، نرخ 112 هزار و 500 تومان با پنج درصد سود مغازه دار برای تامین روغن جایگزین شده و رانت ادعایی دولت، کاملاً از بین نرفته است! قیمت اقلام دیگر هم در نتیجه گرانسازی کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت.
تاثیر حذف ارز ترجیحی بر تمام بازارها
همچنین قیمت هر شانه تخم مرغ بین 330 تا 450 هزار تومان در نوسان است. ضمن اینکه تأمین واردات کالاها با نرخ تالار دوم، هرچند شفافتر از ارز ترجیحی تلقی میشود اما در عمل فشار هزینه را به حلقههای بعدی زنجیره منتقل کرده است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که آزادسازی نرخ ارز، بدون تثبیت سمت عرضه، معمولاً به تورمهای پیاپی ختم میشود؛ تورمی که آثار آن، دیر یا زود، خود را در قیمت مصرفکننده نهائی نشان میدهد.
در این بین به گفته برخی کارشناسان پرداخت یارانه یکمیلیونی در بلندمدت بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد و کنترل تورم نمیتواند اثر قابلتوجهی در بهبود رفاه عمومی داشته باشد.
نیاز به تأمین فوری سرمایه در گردش تولیدکنندگان
حذف ارز ترجیحی در راستای سیاستهای جدید دولت موجب شده که نرخ ارز در تالار دوم به محدوده 130 هزار تومان برسد. به همین دلیل کارشناسان نسبت به افزایش هزینههای تولید و آسیب به واحدهای تولیدی درخصوص کالاهای اساسی هشدار میدهند. به اعتقاد این کارشناسان، راه جلوگیری از اختلال در تولید با اجرای سیاست ارزی جدید دولت، تأمین فوری سرمایه در گردش از طریق خطوط اعتباری و حمایتهای بانکی است.
«محمدابراهیم حسننژاد»؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی در جلسه با موضوع ارائه دستورالعمل حذف ارز ترجیحی که با حضور مدیران استانی برگزار شد، گفت: «مهمترین نگرانی تولیدکنندگان در شرایط جدید، «مسئله نقدینگی» است که پیگیری آن در دستور کار قرار دارد.»
وی درباره وضعیت نهادههای دامی خبر داد: که قیمت سبوس تغییری نداشته و همچنان با دو نرخ عرضه میشود و گزارشی مبنی بر کمبود آن دریافت نشده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت نهائی مرغ در بازار گفت: مرغی که اکنون وارد بازار میشود با نهاده یارانهای تولید شده و تا چند روز آینده نیز همین روند ادامه دارد. بنابراین انتظار افزایش ناگهانی قیمت وجود ندارد. اگر افزایش قیمت رخ دهد، تدریجی خواهد بود.
حسن نژاد ادعا کرد که عرضه نهادهها در سامانه بازارگاه ادامه خواهد یافت به طوری که برای کارخانههای خوراک دام نیز نهاده «به صورت تنخواه در سامانه بازارگاه مشابه روال قبل انجام» خواهد شد.
در همین راستا «سید عباس عباسپور» کارشناس اقتصادی هم در گفتوگو با خبرگزاری فارس بر ضرورت حمایت هدفمند تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: آنچه از مجموعه تصمیمات دولت برداشت میشود این است که تقریباً هیچ سازوکار مشخصی برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که با جهش قیمت نهادهها از حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان به ۴۰، ۵۰ و حتی
۷۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم، مرغدار و دامدار عملاً توان مالی لازم برای ادامه تولید را از دست میدهد.
«فرجالله معماری»؛ رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی هم با اشاره به ریشههای مزمن تورم اظهار کرد: تورم بالای 50 درصد امروز صرفاً پیامد فشارهای پولی نیست، بلکه بازتاب فرسایش تولید در اقتصاد کشور است. مهار پایدار تورم بدون بازسازی طرف عرضه ممکن نیست.