به گفته وزیر نفت، دو ردیف از هشت ردیف پالایشگاه فجر جم که در جنگ ۱۲ روزه مورد اصابت قرار گرفته بود به مدار بازگشت.

به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، «محسن پاک‌نژاد» وزیر نفت با اشاره به اینکه در طول حدود ۱۴ ماه گذشته به‌همت کارکنان شرکت نفت و گاز پارس، ۱۳ حلقه چاه جدید در میدان پارس جنوبی حفاری شده، گفت: حدود ۲۲ میلیون مترمکعب در روز به برداشت گاز خام کشور افزوده است. این مقدار افزایش برداشت با توجه به شرایط ناترازی انرژی که با آن مواجه هستیم، عدد قابل‌توجهی ارزیابی می‌شود.

به گفته وزیر نفت، رکورد جدیدی در میدان گازی پارس جنوبی ثبت شد و مقدار برداشت گاز از این میدان به حدود ۷۲۵ میلیون مترمکعب در روز رسید.

پاک‌نژاد با بیان اینکه دو ردیف از هشت ردیف پالایشگاه فجر جم در جنگ ۱۲ روزه مورد اصابت قرار گرفته بود، ادامه داد: در یک حرکت جهادگونه و در کمتر از شش ماه، کارشناسان و متخصصان شرکت ملی گاز ایران و پالایشگاه فجر جم توانستند این ردیف‌ها را به مدار تولید بیاورند و عملاً ۱۲ تا ۱۳ میلیون مترمکعب به تولید شبکه گاز اضافه کنند.

وی همچنین با اشاره به بازدید از روند بازسازی یکی از ردیف‌های آسیب‌دیده پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی در دوران جنگ، گفت: این پروژه از نظر مبانی فنی و اجرائی پیشرفت بسیار خوبی دارد و امیدواریم در یک زمان‌بندی کوتاه این ردیف نیز به مدار تولید بازگردد.