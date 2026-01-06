دبیر نمایشگاه «ترور آن‌لاین» اعلام کرد: این نمایشگاه با مشارکت هنرمندانی از ۶۱ کشور و دریافت ۱۸۶۰ اثر‌، تلاشی برای افشای تناقض ادعای آزادی بیان در غرب و مقابله با جنگ رسانه‌ای است.

مسعود شجاعی طباطبایی، هنرمند کارتونیست در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان با بیان اینکه فراخوان نمایشگاه «ترور آن‌لاین» سال قبل اطلاع‌رسانی شد، گفت: این نمایشگاه با مشارکت و استقبال هنرمندانی از ۶۱ کشور جهان مواجه شده که در مجموع ۱۸۶۰ اثر در دو بخش کارتون و پوستر به دبيرخانه نمایشگاه ارسال شده است.

شجاعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۰۰ اثر در حوزه کارتون و کاریکاتور و ۱۰۰ اثر در بخش پوستر در معرض دید عموم مردم قرار گرفته است.

این هنرمند کارتونیست کشورمان با اشاره به رویکرد انتقادی نمایشگاه «ترور آن‌لاین» گفت: امروز شاهد یک تناقض آشکار در دنیای غرب هستیم؛ آنها مدعی آزادی بیان بدون حد و مرز هستند و حتی به خود اجازه توهین به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(ص) و دیگر پیامبران الهی می‌دهند‌، اما در موضوع فرماندهان مقاومت، حتی اجازه ارائه یک نشانه یا تصویر از این چهره‌ها را نمی‌دهند و با بستن صفحات و اعمال مجازات‌های سنگین واکنش نشان می‌دهند. وی هدف اصلی نمایشگاه «ترور آن‌لاین» را افشای این رویکرد دوگانه عنوان کرد و گفت: تلاش کردیم پشت صحنه این رفتارها را به تصویر بکشیم و خوشبختانه چهره‌های برجسته‌ای در عرصه گرافیک، کارتون و کاریکاتور در این نمایشگاه حضور دارند که نتیجه آن‌، خروجی قابل توجه و اثرگذاری بوده است. شجاعی طباطبایی با بیان اینکه امروز با یک «جنگ ترکیبی» مواجه هستیم گفت: بخشی از این جنگ فیزیکی و بخشی رسانه‌ای است، در حوزه جنگ رسانه‌ای، به‌ویژه در کارتون، کاریکاتور و گرافیک، هنرمندان ایرانی از توانمندی بالایی برخوردارند و می‌توانند نقش مؤثری در مقابله با ظلم‌های آشکار در جهان ایفا کنند.

این کارتونیست کشورمان همچنين گفت: علاقه‌مندان می‌توانند تا یک ماه آینده از آثار نمایشگاه «ترور آن‌لاین» در خانه عکاسان و گالری عالی حوزه هنری دیدار کنند.‌