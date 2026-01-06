چه‌ چیزی بالاتر از اینکه برای مولا(ع) فحش بخورم!

محسن چاوشی در واکنش به فحاشی ضدانقلاب به خواندن اثری در مدح امیرالمومنین(ع) گفت: چه‌ چیزی بالاتر از اینکه برای مولا علی(ع) فحش بخورم.

همزمان با میلاد امام اول(ع)، محسن چاوشی قطعه‌ای با عنوان «یا مولا» را منتشر کرد. او در توضیح این آهنگ نوشت: «یا علی، حق با حضرتتان بود؛ تا دنیا دنیاست، فتنه و دشمنی خنّاسان هرگز دست از سر شما و محبّانتان برنمی‌دارد.»

اما این أثر هنری، باعث ناراحتی و عصبانیت ضد انقلاب شد. زامبی‌ها که این روزها به بهانه مطالبات معیشتی و اقتصادی در پی فتنه افروزی هستند اما از مردم و قاطبه چهره‌های هنری به صورت پی‌درپی تودهنی می‌خورند، این حرکت هنری چاوشی را هم برنتابیدند و در فضای مجازی، این خواننده را هدف هتک حرمت قرار دادند. این حملات ، واکنش چاوشی را در پی داشت.

بشیر بی‌آزار ، از دوستان نزدیک محسن چاوشی، روز گذشته در مصاحبه با شبکه افق سیما در توضیح این اثر و حواشی آن گفت: آقای چاوشی، علاقه و عرق خاصی به امام علی(ع) دارد و سال هاست با این عشق زندگی می‌کند. «یا مولا» هم یکی از کارهایی است که در این زمینه منتشر کرده است. البته چاوشی قبلا هم، در این فضا تولیداتی داشته است. این بار هم تصمیم گرفت که برای این ایام و ولات حضرت علی کاری را تولید کند که رسید به «یا مولا». کاری هم که درد دلی است با حضرت و هم بخش‌هایی از شعر، رجز و حماسه است.

وی افزود: بعد از اینکه کار منتشر شد، به دشمنان مولا خیلی فشار آمد و اذیت شدند و در فضای مجازی شروع کردند به توهین به ایشان به عنوان خالق این اثر و توهین به ارزش‌های ملت ایران و شیعیان. وقتی به چاوشی گفتم که یک وقت غم به دلت راه نیابد، گفت که «چه بالاتر از اینکه آدم برای مولا فحش بخورد!»

گفتنی است، معاندین و دشمنان انقلاب قبلا نیز به خاطر انتشار قطعه «علاج» که ادای دینی به مظلومیت و ایستادگی مردم ایران در حمله رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روز بود هم هدف حملات مجازی قرار گرفت.