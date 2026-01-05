تک نرخی کردن ارز وقتی ارزشمند است که ارزش پول ملی حفظ شود
جمع کردن بساط چندنرخي ارز وقتي ارزشمند است که ارزش پول ملي ما حفظ شود و مردم بتوانند کالاهاي مورد نظر خود را با قيمت مناسب خريداري نمايند.
روزنامه جمهوری اسلامی از روزنامههای حامی دولت ضمن انتشار این تحلیل نوشت: وعدههائي که مسئولان درباره مشکلات اقتصادي و رفع تنگناهاي معيشتي مردم ميدهند هرچند خوبند ولي چندان کاربردي نيستند. با اين وعدهها که بيشترشان شعاري هستند و در عين حال که با نيتهاي پاک و صادقانه داده ميشوند ولي در ميدان عمل راهي به سوي گشودن گرههاي کور زندگي باز نميکنند، نميتوان معضلات معيشتي را برطرف کرد.
وعده ميدهند يارانه را به حلقه آخر زنجيره ميدهيم تا به دست خود مردم برسد و حلقههاي اول با دريافت دلار آن را حيف و ميل نکنند. اين، يعني مردم کالاهاي مورد نيازشان را با قيمت دلار آزاد بخرند ولي تفاوت قيمت را از طريق يارانه دريافت کنند. چنين روشي بسيار معيوب، ناکارآمد و ناراضيساز است. آنچه مردم را از نظر روحي به سيستم مديريتي کشور خوشبين ميکند مشاهده قيمت مناسب کالاهاست. اگر پرداخت، چند برابر قيمت باشد حتي اگر مابهالتفاوت از طريق يارانه به مردم بازگردانده شود، گراني زمان خريد تأثير خود را بر روحيهها خواهد گذاشت. از تمام اينها خطرناکتر تورمي است که با پولپاشيهاي ناشي از پرداخت يارانهها به وجود ميآيد، عارضهاي که قابل مهار کردن نيست و به صورت اژدهاي هفتسر به تمام بخشهاي خدماتي و تبادلات سرايت خواهد کرد.
رئيس کل جديد بانک مرکزي که معتقد است بساط ارزهاي چند نرخي بايد جمع شود، حرف درستي ميزند ولي اگر منظور اين باشد که قيمت جهش يافته دلار تثبيت شود و کالاها با همان قيمت عرضه شوند، خطاي بزرگي است. هنر بانک مرکزي بايد اين باشد که قيمت دلار را به پائينترين ميزان ممکن برساند تا ارزش پول ملي حفظ و در جايگاه واقعي تثبيت شود. جمع کردن بساط چندنرخي ارز وقتي ارزشمند است که ارزش پول ملي ما حفظ شود و مردم بتوانند کالاهاي مورد نظر خود را با قيمت مناسب خريداري نمايند.
روشي که تحت عنوان «طرح جامع حمايت معيشتي و امنيت غذائي» براي حل مشکلات اقتصادي در پيش گرفته شده، نشاندهنده ناپخته بودن طرح و کارشناس نبودن طراحان آنست. وقتي طراحان فاقد پختگي لازم باشند، اجراي طرح با موفقيت همراه نخواهد بود. مردم ميخواهند در ميدان عمل با گراني مواجه نشوند.