صلح با زورِ ترامپ، همان قانون جنگل است
وزیر امور خارجه ایران گفت: وقتی که ترامپ با زبان زور از صلح صحبت میکند، در حقیقت از قانون جنگل صحبت میکند و میگوید هر کسی زورش بیشتر باشد، میتواند هر کاری بخواهد انجام دهد.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تشریح موضوعات مطرح شده در نشست عصر دوشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به خبرنگاران گفت: مرور و بررسی تحولات جاری بینالمللی و موضوعات مربوط به تهاجمات آمریکا و رفتار غیرقانونی و غیرحقوقی ایالات متحده با همه دنیا، در دستور کار
بود.
وزیر امور خارجه اظهار کرد: وقتی که ترامپ با زبان زور از صلح صحبت میکند، در حقیقت از قانون جنگل صحبت میکند و میگوید هر کسی زورش بیشتر باشد، میتواند هر کاری بخواهد انجام دهد. این در حالی است که همگان تلاش داشتند صلح از طریق دیپلماسی و گفتوگو به دست بیاید اما چنین موضوعی یعنی از بین بردن همه دستاوردهای جامعه بینالملل در طول ۸۰ سال گذشته و بعد از جنگ جهانی دوم که بر اساس آن سعی کردند نظام بینالملل را مبتنی بر قانون و حقوق بینالملل تنظیم کنند.
این امر تحول جدیدی بوده و موجب شده تقریباً همه کشورها و به اصطلاح متفکران روابط بینالملل نسبت به آن مسئله داشته باشند و آن را معضل بدانند.
به گزارش ایسنا، عراقچی تصریح کرد: همچنین در نشست امروز با نمایندگان قوه مقننه، آخرین وضعیت ونزوئلا و آنچه رخ داده مرور شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا همچنان برقرار است و سفیر و همکاران ما مشغول به فعالیت هستند؛ بر این اساس اوضاع مرتب رصد میشود و از وضعیت اتباع ایرانی در این کشور گزارش داده میشود. اوضاع آنها کاملاً خوب بوده و هیچ مشکلی گزارش نشده و حتی آمادگی برای هر شرایطی نیز وجود دارد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: همچنین در این میان نسبت به موضوع دیپلماسی اقتصادی و اینکه چگونه سیاست خارجی میتواند به تامین نیازهای کشور کمک کند صحبتهای بسیار خوبی انجام شد. باید اذعان کرد در رابطه با ظرفیتهای همسایگان و نحوه بهرهبرداری از آنها نیز صحبت شد.
وی بیان کرد: البته موضوع تحریمها و آخرین وضعیت این امر و اینکه برای رفع محدودیتهای ظالمانه باید از چه مسیری حرکت کرد نیز صحبتهای بسیار خوبی مطرح شد.
عراقچی با بیان اینکه همکاریهای بیشتر میان وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از دیگر مسائلی بود که در رابطه با آن تبادل نظر صورت گرفت، خاطرنشان کرد: بر این اساس با توجه به قرار گرفتن در فصل تدوین بودجه سال آینده، درخصوص بودجه دستگاه دیپلماسی نیز صحبت شد.
وزارت امور خارجه
با حمایت از بخش خصوصی
مسیر همکاری با شرکای خارجی را موثرتر میکند
در نشست مجمع کارآفرینان ایران با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه درباره نقش و جایگاه وزارت امور خارجه در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور گفتوگو و تبادل نظر شد.
عراقچی در این جلسه با تأکید بر اهمیت مسائل اقتصادی در سیاست خارجی تصریح کرد: تلاش برای رفع تحریمها و کمک به بهبود اقتصاد کشور دو ماموریت مهم وزارت امور خارجه است که دیپلماسی اقتصادی با همین نگاه وارد مرحله عملیاتی شده است.
وی ضمن اشاره به رویکرد میدانی دستگاه دیپلماسی در حمایت از پروژههای اقتصادی خاطرنشان کرد: حضور در کنار پروژهها، حل گرههای بانکی، حمل و نقلی و حقوقی و روانسازی مسیر همکاری با شرکای خارجی از محورهای اصلی این رویکرد است.
به گزارش فارس، وزیر امور خارجه همچنین نقش کارآفرینان و فعالان اقتصادی در تقویت توان ملی را کلیدی خواند و افزود: وزارت امور خارجه با حمایت از بخش خصوصی و تسهیل مراودات اقتصادی، مسیر همکاری با شرکای خارجی، بهویژه در منطقه و با همسایگان، را روانتر و مؤثرتر میکند.
در این نشست، اعضای مجمع کارآفرینان نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره چالشها و موانع فعالیتهای اقتصادی مطرح و بر لزوم تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه دیپلماسی تأکید کردند.
تأکید عراقچی
بر تداوم تعاملات دیپلماتیک
و پیگیری حقوق ایران
در سازمانهای بینالمللی
خبر دیگر اینکه، رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر ملل متحد و سازمانهای بینالمللی در وین، روز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، روند فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای بینالمللی و اقدامات انجام شده در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پی تهدیدات اخیر آمریکا علیه برنامه هستهای صلحآمیز کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه همچنین بر تداوم تعاملات دیپلماتیک و پیگیری حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای بینالمللی تأکید کرد.