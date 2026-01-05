بیچاره جرج!(گفت و شنود)

گفت: با هوشیاری مردم و بازاریان و اصناف، تیر پادوهای رژیم صهیونیستی بدجوری به سنگ خورده و علیه خودشان کمانه کرده است.

گفتم: یکی از عوامل آنها در تماس با مامور فارسی‌زبان موساد در یکی از کشورهای منطقه با وحشت گفته است اصناف و مردم عکس و مشخصات ما را برای شناسایی به مراکز انتظامی و اطلاعاتی می‌فرستند.

گفت: پس بگو که چرا نتانیاهو با حضور در کنست و با دستپاچگی گفته است «‌ما با شورشیان نه فقط در تهران بلکه در هر جای ایران همراهی می‌کنیم‌»!

گفتم: ولی تا حالا که هیچ غلطی نتوانسته‌اند بکنند.

گفت: اسنادی در رسانه‌های غربی فاش شده که نشان می‌دهد صهیونیست‌ها برخی از عوامل خود را بعد از بهره‌کشی به بهانه دریافت دستمزد به کشورهای ثالث می‌کشانند و آنها را، از بین می‌برند.

گفتم: یارو در دفتر خاطراتش نوشته بود «شب هنگام بود، همراه دوستم جرج به کوهستان رفتیم. خیلی غمزده بودیم، تصمیم به خودکشی گرفتیم. اول جرج خود را از بالای صخره به پایین پرتاب کرد و درجا، جان سپرد. هوا خیلی سرد بود، به آپارتمانم رفتم. قهوه حسابی می‌چسبید! یک فنجان سر کشیدم و توی رختخوابم پریدم»!