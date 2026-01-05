کیهان و خوانندگان
* محدودسازی صادرات نفت ونزوئلا از سوی آمریکا عرضه انرژی به چین را دشوار خواهد کرد که از این منظر، فشار بر ونزوئلا بخشی از راهبرد کلان کنترل غیرمستقیم انرژی چین توسط ترامپ است. نتیجه میگیریم که ونزوئلا هدف مستقیم آمریکا نیست. هدف اصلی مهار چین است.
انظاری
* ربایش رئیسجمهور ونزوئلا توسط نیروهای کماندوی آمریکا در نیمه شب بار دیگر نشان داد که این کشور در سیاستهای خارجی خود به دنبال تحقق اهدافی است که هیچگونه ربطی به اصول اخلاقی و حقوق بینالملل ندارد. بسیاری از کشورها و سازمانهای بینالمللی این عمل را محکوم کردهاند، باید تأکید کرد که چنین اقداماتی علاوهبر اینکه حقوق بشر را نادیده میگیرد، به طور مستقیم به تهدید امنیت جهانی میانجامد.
هرمزنژاد
* حرکت اخیر آمریکا در نقض آشکار حقوق حاکمیت کشورها یعنی دزدیدن رئیسجمهور یک کشور و انتقال به خاک آمریکا، باید بهطور یکپارچه از سوی جامعه جهانی محکوم شود. ملتها باید در برابر هرگونه تجاوز به حاکمیت ملی و استقلال کشورها متحد باشند.
قنبری
* ونزوئلاییها، اگر فکر میکنند سازمان ملل رئیسجمهور دزدیده شده آنها را برمیگرداند سخت در اشتباه هستند. محکوم کردنها، تقبیحها، اعلام انزجارها و بیانیههای صادره، مادورو را بازنمیگرداند. مادورو تنها زمانی به سوی مردماش بازخواهد گشت که آمریکا احساس کند منافعش توسط مردم ونزوئلا مورد تهدید واقع شده است.
نسیمی
* همگان بدانند برنامه موشکی کشورمان برای دفاع از موجودیت ایران توسعه یافته و موضوع مذاکره نیست. این توانمندیها هسته مرکزی استراتژی دفاعی- امنیتی ایران، یعنی «بازدارندگی»، را تشکیل میدهد و هرگونه تردید درباره آن، تهدید امنیت ملی قلمداد میشود.
بلالی
* دشمنان کشورمان باید متوجه شده باشند که موشکهای بالستیک ایران از یک تهدید نظری به عاملی عملی و تعیینکننده در معادله امنیتی غرب آسیا ارتقا یافتهاند. فلذا هزینه هر حمله به ایران را به شدت برای خودشان افزایش خواهند داد.
حلوایی
* حوادث در حال وقوع در سطح بینالملل نشان میدهد متحدان واشنگتن در حال جستوجوی یک «طرح جایگزین» برای نظام امنیتی به رهبری ایالات متحده هستند. فیلیپ گوردون و مارا کارلین (دو مقام سابق آمریکایی) در مقالهای با عنوان متحدان پس از آمریکا هشدار دادهاند دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ میتواند به معنای پایان عصر اعتماد و گسست از اتحادهای ۸۰ ساله گذشته باشد.
ستوده کلام
* در سال ۱۹۹۳، آمریکا سعی کرد در سومالی نقش پلیس جهانی را با نیروهای دلتا فورس بازی کند اما نتیجه این شد که ۱۸ سرباز دلتا از جمله دو تک تیرانداز برتر آمریکایی کشته و ۷۰ نفر زخمی شدند. دو هلیکوپتر نیز سرنگون شد. و از همه مهمتر اجساد نیروهای دلتا فورس در یکی از بزرگترین تحقیرهای نظامی آمریکا در قرن بیستم، روی کف خیابانهای سومالی کشیده شد. از آن روز آنها هرگز به سومالی بازنگشتند.
بهبهانی
* ترامپ، یک روز و نیم پس از حمله به کاراکاس اعلام کرد ما برای امنیت خود بهگرینلند نیاز داریم. ونزوئلا ممکن است آخرین کشوری نباشد که با مداخله آمریکا مواجه میشود. اصلاحطلبان داخل کشورمان تحویل بگیرند.
نیسی
* هدف اصلی آمریکا از حمله به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیسجمهور این کشور، اثرگذاری روانی و ادراکی بر ملت ایران، نخبگان تصمیمساز و جریان مقاومت در منطقه است. تلاشی برای القای این پیام که آمریکا قادر است هر اقدامی را بدون هزینه انجام دهد این در حالی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در یک سال اخیر در لبنان متوقف شدهاند. در یمن به بنبست رسیدهاند و در تقابل مستقیم با ایران نیز ناکام ماندهاند.
خاوریان
* مشاهده این دو آمار کنار هم خیلی پر معناست. از یکسو از جمعیت ۱۲میلیونی تهران، در روز نهایتا ۳۰۰نفر اغتشاش میکردند. از سوی دیگر از جمعیت ۱۲میلیونی تهران،۱۲۰هزار نفر در اعتکاف حضور پیدا کردند.
رفعتیان
* امسال ۱۲ هزار مسجد در سراسر کشور میزبان بیش از یکونیم میلیون معتکف در ایامالبیض بودند. گفتنی است این آمار نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد رشد یافته و خوشبختانه ۷۰ درصد شرکتکنندگان در مراسم اعتکاف جوان و نوجوان بودند.
یوسفی فرد
* طبق گزارشهای رسیده حملات موشکی ایران چنان ضربهای به تلآویو زده که بازار مسکنِ لوکسِ این شهر فرو ریخته است. آپارتمانهایی که زمانی نماد ثبات و سرمایهگذاری امن بودند، حالا با کمتر از نصف قیمت برای فروش گذاشته میشوند. این یعنی لرزش امنیتی، مستقیم به ستونهای اقتصاد رژیم صهیونیستی رسیده و اعتماد عمومی را متلاشی کرده است.
ظفربخش
* هر زمان توانستیم با سخن گفتن با گرگها آنها را متقاعد کنیم که از دریدن و خوردن ما صرفنظر کنند، میتوانیم با مذاکره با آمریکا و متحدینش آنها را متقاعد کنیم که از نابودی ایران صرفنظر کنند. برای دفع کامل تهدید گرگ هیچ راهحلی جز شکستن دندانها و استخوانهای او وجود ندارد.
دهبزرگی
* روی عوامل دست چندم موساد که کارگر و عمله سازمان تروریستی صهیونیسم شدهاند باید دو کار دقیق انجام بشود. اول اجازه بدهیم بیرون بیایند تا شناسایی شوند، دوم؛ وقتی اقدام ضدامنیتی کردند دست نظام برای محاکمه قانونی آنان باز خواهد شد.
محقق
* انتقال اسناد رژیم صهیونیستی به خاک آمریکا بعد از شکست از ایران در جنگ ۱۲ روزه، و تهیه یک میلیون سند از اسرائیل توسط دانشگاه هاروارد برای فصل پس از اسرائیل، اینها دیگر خبرهای پراکنده نیستند. اینها پژواک یک حقیقت واحدند. اسرائیل در آستانه دورانی است که حتی متحدانش نیز به بقای آن امیدی ندارند. یعنی اسرائیل رفتنی است.
سروش
* دیو شَپِل، استندآپ کمدین، نویسنده و بازیگر آمریکایی به نکته مهمی اشاره کرده وگفته اگر روزی شنیدید که میگویم من از اسرائیل حمایت میکنم، بدانید این یک کُد است. یعنی مرا [تحت کنترل] گرفتهاند و بعد از آن، مردم نباید به هیچ حرفی که میزنم گوش بدهند. هر روز که میگذرد ماهیت کثیف صهیونیستها برای غربیها بیشتر روشن میشود.
نورانی
* اتاق اصناف ضمن هدایت و پیگیری مطالبات بر حق صنوف از طریق تشکیل کارگروه دائمی مشترک با دولت برای حل مشکلات کسبوکار، باید کاری بکند آرامش و امنیت جامعه خدشهدار نشود. مطالبهگری حق مشروع است. اما نباید بهانهای برای دخالت بیگانگان شود.
عاشوری
* در کنار همه اشکالات و ضعفهایی که این دولت دارد و کاملا ملموس و آشکار است با این حال معتقدم به دولت باید کمک کرد.کافی است شرایط پیچیدهای را که در آن قرار داریم خوب درک بکنیم.
شیعه زاده
* اصلاحطلبان شفاف پاسخ بدهند چگونه در داخل کشور معتقدند حتی در برابر صاحبان زور باید از مظلوم دفاع کرد، اما در سطح بینالملل چنین باوری ندارند؟ معلوم میشود این جماعت یا حداقل جریان رادیکال آنها به لحاظ الگوی حکمرانی، تمایل جدی به غرب دارند و سبک حکمرانی غربی را تبلیغ میکنند.
شریعت پناه
* اگر چه توضیحات متقن و مستند امام جمعه همدان در جواب اعتراض آن جوان عزیز انقلابی در نماز جمعه نشان داد بعضی از حرفها و برداشتهای این جوان درست نبوده و با حقیقت فاصله داشته. ولی معتقدم اگر اصل این اعتراض و مطالبهگری تلنگری برای تغییر رویه در عملکرد ائمه محترم و ستادهای نماز جمعه در سرتاسر کشور و تقویت این پایگاه بزرگ عبادی سیاسی باشد، باید آن را به فال نیک گرفت.
جزایری
* با توجه به این که بازار ما از بلوغ سیاسی کافی برخوردار است آیا بهتر نیست که مدیریت گلایه و اعتراض را به خود اهالی بازار واگذار کنیم؟!
آزادمنش