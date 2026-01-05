نخست‌وزیر مجارستان هشدار داد که اتحادیه اروپا باید به تسلیح و تقویت قدرت نظامی خود ادامه دهد در غیر این صورت کارش تمام است.

طی یک سال گذشته و به‌دنبال روی کار آمدن ترامپ، شکاف و انشقاق بین اروپا و آمریکا به‌شدت تشدید شده است، طوری که بسیاری از تحلیلگران آن را «فصل جدایی تدریجی اما آشکار» دوطرف می‌دانند. این روند نتیجه مجموعه‌ای از اختلافات راهبردی، سیاسی و اقتصادی است که در ۱۲ ماه اخیر شدت یافته است. مهم‌ترین عامل، سیاست خارجی غیرقابل پیش‌بینی دولت ترامپ بوده است. اقداماتی مانند تهدید به ترک ناتو و فشارهای دائمی برای افزایش بودجه نظامی کشورهای اروپایی باعث شده رهبران اتحادیه اروپا به این نتیجه برسند که دیگر نمی‌توانند امنیت خود را بر شانه‌های آمریکا بنا کنند. به همین دلیل ایده‌هایی مانند «خودمختاری استراتژیک اروپا» از سطح بحث نظری به برنامه‌ریزی عملی رسیده است. اختلاف بر سر جنگ اوکراین نیز فشارها را افزایش داده است. اروپا نگران ادامه بی‌ثباتی و احتمال گسترش جنگ از اوکراین است، در حالی که سیاست‌های ترامپ بیشتر همراهی با روسیه، مدیریت هزینه‌ها و معامله‌گرایی متمرکز شده است. در این شرایط برخی دولت‌های اروپایی معتقدند آمریکا دیگر اولویت امنیتی گذشته را برای اروپا قائل نیست و حتی فشارهای سیاسی ترامپ علیه آلمان، فرانسه و نهادهای اروپایی این برداشت را تقویت کرده است. در حوزه اقتصادی نیز شکاف رشد کرده است. جنگ‌های تجاری و تعرفه‌ای، فشار آمریکا برای قطع وابستگی اروپا به چین، و قوانین حمایتی آمریکا که سرمایه‌گذاری صنایع اروپایی را به خاک آمریکا می‌کشاند، نارضایتی جدی در بروکسل ایجاد کرده است. همزمان، اروپا با بحران انرژی پس از جنگ اوکراین مواجه شد و وابستگی شدید به گاز مایع آمریکا را نوعی فشار سیاسی و اقتصادی تلقی می‌کند. در نهایت، اختلافات بر سر مسائل جهانی مانند محیط‌زیست، مهاجرت، حقوق بشر و نظم بین‌الملل به این جدایی شتاب داده است. مجموع این عوامل اروپا را به سوی بازتعریف رابطه با آمریکا و حرکت به سمت یک سیاست خارجی مستقل‌تر سوق داده؛ مسیری که هنوز کامل نشده، اما نشانه‌های آن در یک‌سال گذشته کاملاً مشهود بوده است. شاید بتوان سند راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا را تیر خلاص به این رابطه دانست. در این سند به صراحت به مرگ تمدنی اروپا اشاره شده است و حتی برخی گزارش‌ها حاکی است که در پیش‌نویس این سند آمده بود که آمریکا باید تلاش کند اتحادیه اروپا از درون دچار فروپاشی شود. حالا «دونالد تاسک»، نخست‌وزیر مجارستان دوشنبه در تداوم ابراز نگرانی‌های سران اروپا درباره آینده این اتحادیه هشدار داد که اتحادیه اروپا باید به تسلیح سریع خود ادامه دهد. تاسک طی بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «هیچ‌کس اروپای ضعیف و چندپاره را جدی نخواهد گرفت؛ نه دشمنان و نه متحدان. این امر هم‌اکنون نیز مشخص است». به گزارش فارس، وی در این‌باره افزود: «ما باید به قدرت خود ایمان داشته باشیم، باید به مسلح‌شدن خود ادامه دهیم و باید بیش از هر زمان دیگری متحد بمانیم. یکی برای همه و همه برای یکی. در غیر این صورت، کارمان تمام است». نخست‌وزیر مجارستان که بودجه نظامی بی‌سابقه‌ای معادل ۴.۷درصد از تولید ناخالص داخلی را برای سال جدید میلادی برنامه‌ریزی کرده، توضیح نداد که چه مسئله خاصی باعث نگرانی او در مورد لزوم تسلیح بیشتر اروپا شده است. پیش از این نیز «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه بارها خواسته بود که یک ارتش اروپایی قدرتمند برای تأمین امنیت این اتحادیه، فارغ از حمایت آمریکا، تشکیل شود.