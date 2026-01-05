پارسال 70هزار صهیونیست فرار کردند

سرویس خارجی-

سال 2025 میلادی، سالی سخت برای رژیم صهیونیستی و ساکنان سرزمین‌های اشغالی بود طوری که بنابر اعلام منابع رسمی این رژیم، نزدیک به 70هزار نفر این سرزمین اشغال‌شده را ترک کردند.

یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف «اسرائیل»، جمعیت پایین آن و ناتوانی این رژیم در تامین امنیت این جمعیت است. از همین‌رو می‌توان نتیجه گرفت، «مهاجرت معکوس» پاشنه آشیل این رژیم است. تنها راه جلوگیری از این مهاجرت معکوس نیز، «تامین امنیت به هر قیمتی» است و این می‌تواند از جمله دلایل جنایات هولناک این رژیم باشد. صهیونیست‌ها با کشتار وسیع و نمایش آن به شهرک‌نشینان این طور القاء می‌کنند که، کنترل اوضاع در دست‌شان است و نیازی به مهاجرت معکوس نیست. آنها حتی با ناامن کردن زندگی یهودیان خارج از سرزمین‌های اشغالی تلاش می‌کنند آنها را وادار به مهاجرت به این سرزمین کنند. اما آنچه طی سال‌های گذشته در سرزمین‌های اشغالی گذشت به ویژه ضربات بی‌سابقه موشکی ایران در جنگ 12روزه- که به قول جان مرشایمر، صهیونیست‌ها را وادار به درخواست آتش‌بس کرد- هزاران صهیونیست را وادار به مهاجرت معکوس کرده است.

به گزارش «یدیعوت آحارونوت»، 69هزار و سیصد صهیونیست فقط در سال ۲۰۲۵ از سرزمین‌های اشغالی فلسطین گریخته‌اند و «موازنه منفی مهاجرت همچنان ادامه دارد...»

این گزارش می‌افزاید، براساس داده‌های اداره مرکزی آمار رژیم اسرائیل که به مناسبت آغاز سال میلادی جدید منتشر شده است، نرخ رشد جمعیت در سال ۲۰۲۵ مشابه سال ۲۰۲۴ بوده، اما شمار بالای مهاجرت معکوس در کنار تعداد کم بازگشت‌کنندگان، سرزمین‌های اشغالی را با یک «تراز مهاجرت بین‌المللی نگران‌کننده» رو‌به‌رو کرده است.

طبق این گزارش، در سایه جنگی که در طول سال گذشته نیز ادامه داشت، 69هزار و 300 نفر گریختند در حالی که با تبلیغات گسترده تنها 19هزار نفر مجاب‌شدن که برگردند. براساس داده‌های رسمی، جمعیت این رژیم در حال حاضر حدود حدود 10میلیون نفر است. ضمن اینکه نرخ رشد جمعیت در این سرزمین اشغال شده همانند سال ۲۰۲۴ و کمتر از نرخ رشد سال ۲۰۲۳ بوده است. در اداره آمار توضیح داده شده که دلیل اصلی این وضعیت، تعداد بالای افرادی است که از سرزمین‌های اشغالی می‌روند.

همچنین طبق داده‌های این اداره، تراز مهاجرت بین‌المللی- که اختلاف میان تعداد افرادی است که وارد اسرائیل می‌شوند و افرادی که از آن خارج می‌شوند- تا پایان سال ۲۰۲۵ منفی بوده و حدود ۲۰هزار نفر برآورد شده است. عامل اصلی این وضعیت، مهاجرت ساکنان این سرزمین به خارج از آن است.

شکست سیاست ترور

یکی از راه‌های پراستفاده رژیم صهیونیستی- همان‌طور که بالا به آن اشاره شد- سیاست کشتار و ترور و جنایت در سطح وسیع است تا بدین ترتیب، یه صهیونیست‌های ساکن این سرزمین اشغال شده چنین القاء شود که، «کنترل اوضاع در دست ماست. مهاجرت معکوس نکنید.» در همین رابطه دیروز «حازم قاسم» سخنگوی حماس اعلام کرد، این سیاست شکست خورده چون نتوانسته است حماس را متوقف کند.

به گزارش ایرنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، «حازم قاسم» در سخنانی به مناسبت سی‌امین سالگرد شهادت فرمانده «یحیی عیّاش» گفت با گذشت سه دهه، اثرات بابرکت و میراث نظامی این شهید همچنان در جزئیات نبرد مستمر میان مقاومت و اشغالگران حضور دارد و معادلات او محاسبات دشمن را برهم زده است.

وی تصریح کرد شهید یحیی عیاش یک افزوده منحصربه‌فرد در ماهیت درگیری با اشغالگران صهیونیست بود که توانست معادلات جدیدی را وارد عرصه کارزار کند؛ اقداماتی که نه‌تنها محاسبات دشمن را دچار آشفتگی کرد، بلکه آنها را وادار ساخت تا بهای سنگینی برای جنایات خود علیه ملت فلسطین بپردازند.

به گفته سخنگوی حماس، کنش جهادی این فرمانده و تداوم و گسترش مقاومت پس از او، دلیلی قاطع و تردیدناپذیر بر شکست سیاست ترور در متوقف‌کردن مسیر مبارزاتی ملت فلسطین است و نشان می‌دهد که رژیم اشغالگر با تمامی ابزارهای خود، در جلوگیری از پیشرفت و تکامل نیروهای مقاومت ناتوان مانده است.

حازم قاسم در پایان با اشاره به جایگاه ملی این شهید بزرگوار خاطرنشان کرد که روز شهادت مهندس یحیی عیاش به تابلویی ماندگار از وحدت ملی مبدل شد، چرا که در آن روز تاریخی، تمامی طیف‌ها، گروه‌ها و اقشار مختلف ملت فلسطین یکصدا برای وداع با یکی از بزرگ‌ترین رهبران انقلاب معاصر فلسطین به میدان آمدند و بر ادامه راه او تأکید کردند.

دیروز «اسرائیل‌هیوم» نیز به نقل از دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد «هنوز ۲۰هزار فرد مسلح در غزه حضور دارند.» تا نتیجه بگیرد آنها با وجود حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا و جنایات گسترده‌ای که مرتکب شده‌اند، هنوز موفق به مهار جوانان مسلح فلسطینی نشده‌اند.