تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۴
تحرکات گسترده و مشکوک رژیم جولانی در شهرهای ساحلی سوریه

منابع سوری از تحرکات و استقرار گسترده و البته مشکوک نیروهای رژیم جولانی در شهرهای ساحلی این کشور خبر می‌دهند.
«مهر» به نقل از «الاخباریه» نوشته است که، منابع سوری از تحرکات گسترده و مشکوک نیروهای رژیم جولانی در شهرهای ساحلی این کشور خبر می‌دهند. یک منبع امنیتی نیز در تلویزیون سوریه از استقرار گسترده نیروهای امنیت داخلی در لاذقیه و طرطوس خبر داد. منبع مذکور جزئیات بیشتری اعلام نکرده است. گفتنی است که شهرهای ساحلی سوریه (که بسیاری از جمعیت‌شان علوی‌مسلک هستند) و برخی مناطق این کشور اخیراً شاهد اعتراض‌های گسترده به شرایط بد امنیتی بود که این اعتراض‌ها با حمله نیروهای رژیم جولانی به معترضان و کشتار همراه شد.  خبر دیگر از سوریه آن‌که وب‌سایت خبری «آکسیوس» گزارش داد روز دوشنبه مذاکرات برای دستیابی به یک توافق امنیتی جدید بین دولت رژیم جولانی و رژیم صهیونیستی از سر گرفته شده است. 

