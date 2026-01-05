برگزاری اختتامیه جشنواره «نخستین واژه؛ آب» در آبفا شیراز
شيراز- خبرنگار كيهان:
اختتامیه جشنواره «نخستین واژه؛ آب» با حضور ۲۵۰ نفر از دانشآموزان مقطع ابتدائی شهر شیراز، در تالار آب اداره مرکزی شرکت آب و فاضلاب شیراز برگزار شد.
در این مراسم، آموزش مفاهیم مدیریت مصرف آب به کودکان، در قالب نمایشهای کودکانه، برنامههای تعاملی و برگزاری مسابقه دنبال شد و دانشآموزان با مشارکت فعال، مفاهیم صرفهجویی و اهمیت حفاظت از منابع آبی را به زبانی ساده و ماندگار فرا گرفتند.
دانشآموزان همچنین با کشیدن نقاشی و ساخت کاردستیهای خلاقانه، نمایشگاهی در حاشیه این جشنواره برپا کردند و با آثار خود، دغدغهمندی و نگاه مسئولانهشان نسبت به موضوع آب و آینده منابع آبی را به نمایش گذاشتند. محمدامین آبادیان، مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، در حاشیه این مراسم گفت: آموزش مدیریت مصرف آب از سنین کودکی، یکی از مؤثرترین مسیرهای نهادینهسازی فرهنگ صحیح مصرف است و جشنواره «نخستین واژه؛ آب» تلاش میکند این مفاهیم را با زبان خلاقانه و متناسب با دنیای کودکان منتقل کند.