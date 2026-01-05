تکذیب خبرسازی رسانه آمریکایی
معاون سخنگوی وزارت امورخارجه خبرسازی نیویورکتایمز را تکذیب کرد.
محسن شمسیزاده، معاون سخنگوی وزارت امورخارجه ادعای رسانه آمریکایی نیویورکتایمز درباره برگزاری یک نشست ویژه وزیر امورخارجه با مدیران رسانهها در روز پنجشنبه را تکذیب کرد. وی طی پیامی در شبکه ایکس نوشت: روزنامه نیویورکتایمز در مطلبی ادعا کرده که آقای عراقچی روز پنجشنبه جلسهای با رسانهها داشته و در مورد اهمیت وضعیت بقا صحبت کرده و رسانه اسرائیلی اینترنشنال هم این را با تیتر بزرگ پردازش کرده است. ظاهراً برخی طرفهای غربی اصرار دارند از هر موضوع پیشپا افتادهای بهانهای برای دروغپردازی و التهابزایی درست کنند. اینکه وزیر یا سخنگو جلسات مرتب و دورهای در رابطه با موضوعات سیاستخارجی با اصحاب رسانه و خبرنگاران داشته باشند امر کاملاً معمول و مرسومی است. اما چنین جلسهای با این مختصاتی که در این رسانه آمریکایی ادعا شده در پنجشنبه گذشته برگزار شده، اساساً وجود خارجی نداشته است.