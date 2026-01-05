مردم، صف خود را از آشوبگران جدا کردند

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه به زودی گزارشی از سوی نهادهای مسئول درخصوص نفوذی‌هایی که خود را در پشت اعتراض بحق مردم و بازاریان مخفی کرده بودند، به اطلاع مردم خواهد رسید، گفت: جوانان و مردمی که اعتراضاتی داشتند، صف خود را از اغتشاشگران و آشوبگران جدا کردند.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی آب که با حضور وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دبیر هیئت دولت، سخنگوی دولت، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد ضمن قدردانی از مردم که شرایط اقلیمی کشور را به خوبی درک کردند، گفت: وزیر نیرو در جلسات مختلف هیئت دولت گزارش‌های مختلفی از وضعیت سدهای کشور و همچنین همکاری مردم در مقابله با تنش آبی ارائه می‌کند که بیانگر پیشتازی و همراهی مردم در صرفه‌جویی مصرف آب است که توانستیم بحران آبی در سال آبی گذشته را در کلان‌شهرها و برخی مناطقی از کشور که نگرانی‌هایی داشتیم، با کمک مردم پشت سر بگذاریم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه با همدلی و همبستگی بین نهادهای دست‌اندرکار و با محوریت وزارت نیرو ناترازی‌های برق و آب مدیریت شد، گفت: برخی از طرح‌های انتقال آب در مدت زمان کوتاهی انجام شد که بیانگر تلاش شبانه‌روزی همکاران وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و دستگاه‌های ذی‌ربط است. وی با اشاره به شرایط اقلیمی جدید کشور تصریح کرد: در اوایل دهه ۸۰ شمسی پیش‌بینی شده بود که بسیاری از بخش‌های ایران با تنش و بحران جدی آبی رو‌به‌رو خواهند بود و شرایط کنونی کشور در زمینه آبی نشان داد که باید آمادگی‌های خود را داشته باشیم. با وجود نزولات آسمانی طی هفته‌های گذشته نباید به این جمع‌بندی برسیم که مشکلات و بحران آب حل شده است. عارف اضافه کرد: در قانون برنامه هفتم پیشرفت احکام خوبی برای مقابله با بحران آب دیده شده است اما مهم‌ترین مسئله برای حل این بحران مدیریت مصرف در همه بخش‌ها است. در بخش خانگی کشورهای پرآب جهان سرانه مصرف ۱۰۰ لیتر دارند اما در برخی از شهرهای ما سرانه مصرف تا ۲۰۰ لیتر نیز می‌رسد که قابل قبول نیست و باید مردم آگاهانه کمک کنند و دستگاه‌های متولی نیز ابزار صرفه‌جویی مصرف آب را در اختیار آنان قرار دهند. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت استفاده از آب‌های نامتعارف برای حل مشکل آب بخش صنعت و کشاورزی، بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی تلاش‌های بسیار خوبی برای مصرف بهینه‌ در بخش کشاورزی انجام داده است اما در طول ۲۰ سال گذشته میزان بهره‌وری آب در این حوزه از ۸۳ درصد به تنها ۸۰ درصد رسید. باید شیوه‌های سنتی را نیز به‌روز می‌کردیم چراکه در گذشته از یک قطره آب در روستاها نیز به خوبی استفاده می‌شد.

دولت در مسیر پاسخگویی به اعتراض‌ها و مطالبات مردم است

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور مردم در تمامی صحنه‌ها و عرصه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: هر جایی که کشور و نظام نیاز به حضور مردم داشت، وارد میدان شدند. در همین حوادث اخیر نیز توطئه دشمن به سرعت برملا شد که در هفته‌های آینده گزارشی از سوی نهادهای مسئول درخصوص نفوذی‌هایی که خود را در پشت اعتراض به حق مردم و بازاریان مخفی کرده بودند، به اطلاع مردم خواهند رساند.

وی ادامه داد: دولت چهاردهم در مسیر پاسخ به اعتراض‌ها و مطالبات مردم از جمله معیشت و نوسانات ارزی فعالیت کرده است. البته رویکرد دولت وفاق ملی بر این مبناست که اقدامات خود را به جلو ببریم و در زمان حصول نتیجه به مردم گزارشی داده شود و در طرح ساماندهی یارانه‌ها نیز که با استقبال مردم رو‌به‌رو شد در همین مسیر گام‌های اساسی برداشته‌ایم.

مردمی که اعتراضاتی داشتند، صف خود را از اغتشاشگران و آشوبگران جدا کردند

عارف عنوان کرد: دشمن در طول ۵۰ سال گذشته بارها تجربه کرده است که به نفع آنان است که با جمهوری اسلامی ایران مقابله نکند و دست آنها به زودی برای مردم ایران رو می‌شود. همچنین جوانان و مردمی که اعتراضاتی داشتند، صف خود را از اغتشاشگران و آشوبگران جدا کردند.