یک ماهی تن در حراج سال نو میلادی در توکیو به قیمت ۵۱۰میلیون ین معادل ۳.۲میلیون دلار فروخته شد.

به گزارش ایرنا از نشریه ژاپن‌تایمز، مزایده ماهی سال نو در بازار تویوسو در منطقه کوتوی توکیو برگزار شد و یک ماهی تن که از حوالی اوما در استان آئوموری صید شده بود، با قیمت ۵۱۰.۳میلیون ین فروخته شد که بالاترین قیمت ثبت‌شده از سال ۱۹۹۹(۱۳۷۷ خورشیدی) تاکنون است.

این تن ۲۴۳ کیلوگرمی توسط تسوکجی کییومورا، مدیرعامل رستوران‌های زنجیره‌ای سوشی «سوشیزانمای» خریداری شد. مبلغ برنده ۱.۵ برابر رکورد قبلی ۳۳۳.۶میلیون ین بود که این شرکت در سال ۲۰۱۹(۱۳۹۷ خورشیدی) ثبت کرده بود. کیوشی کیمورا، ۷۳ساله و رئیس شرکت کیمورا که این رستوران‌ها را اداره می‌کند، گفت: «از دیدن افزایش قیمت بسیار شگفت‌زده شدم و امیدوارم بیشترین تعداد ممکن از مردم طعم این ماهی را تجربه کنند و لذت ببرند.» این ماهی به رستوران اصلی سوشیزانمای واقع در منطقه چوئو در توکیو منتقل شد تا قطعه‌قطعه شده و برای مشتریان سرو شود. قیمت هر قطعه سوشی با گوشت قرمز تن ۳۹۸ ین، قطعه با تن نیم‌چرب ۴۹۸ ین و قطعه با تن پرچرب ۵۹۸ ین تعیین شد.

این ماهی توسط یک ماهیگیر ۶۰ساله از اوما صید شده و او با ابراز شگفتی اظهار کرد: «قیمت بیش از ۵۰۰میلیون ین مثل یک رویا است. امیدوارم بسیاری از مردم بتوانند این تن صیدشده از اوما را بچشند.»