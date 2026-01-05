سازمان هواشناسی کشور با اشاره به اینکه هوای هفت کلانشهر برای همه ناسالم می‌شود نسبت به قرار گرفتن شاخص آلودگی هوا در آستانه شرایط «خطرناک» در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک هشدار داد.

به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی کشور برای 7 شهر پرجمعیت و صنعتی هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا صادر کرد و از افزایش شدید غلظت آلاینده‌های جوی و تقویت کاهش کیفیت هوای آن‌ها برای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داد. این سازمان با صدور هشدار سطح نارنجی دیگری که با توجه به پیش‌بینی وزش باد در محدوده دریای عمان صادر شد، نسبت به خطر افزایش سرعت باد و ارتفاع امواج در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان سیستان و بلوچستان هشدار داد.

سازمان هواشناسی کشور به پایداری جو و تقویت وارونگی دما اشاره و اعلام کرد که غلظت آلاینده‌ها سه‌شنبه در تهران، کرج، ارومیه، تبریز، اراک و اصفهان و چهارشنبه در تهران، کرج، اراک، اصفهان، مشهد و ارومیه افزایش می‌یابد و شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها خواهد شد همچنین در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.

این سازمان، مدیریت بهینه مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده و کنترل انتشار آلاینده‌ها از منابع متحرک و ثابت، کاهش تردد غیرضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای تمام اقشار جامعه، کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان را توصیه کرده است.

مدارس استان تهران در همه مقاطع تحصیلی مجازی شد

در همین حال کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از تعطیلی مهدکودک و پیش‌دبستانی‌ها و مجازی شدن کلاس درس مدارس در همه مقاطع تحصیلی در استان تهران به استثنای شهرستان‌های رباط‌کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس برای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ دی‌ماه خبر داد و گفت: امتحانات به صورت حضوری برگزار و اجرای طرح زوج و فرد نیز طی امروز و دو روز آینده از در منزل اجرا می‌شود. این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه (پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه تا ساعت ۱۳:۳۰) از در منازل در تهران اجرا می‌گردد.