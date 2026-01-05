مراجع نظارتی در حال بررسی وضعیت مدیریت حریم تهران هستند
شهردار تهران با اشاره به ساختوساز غیرمجاز در حریم پایتخت اعلام کرد مراجع نظارتی در حال بررسی وضعیت مدیریت حریم تهران هستند.
به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاکانی درباره وضعیت مدیریت حریم تهران با بیان اینکه مدیریت حریم از لحاظ قانون مشخص است، اظهار داشت: اقدامی که در این زمینه صورت گرفته غیرقانونی است. مراجع نظارتی در حال بررسی هستند و امیدواریم قانون منشأ تحول در این زمینه شود. زاکانی افزود: طرحی در شهرداری تهران برای مدیریت حریم در حال تدوین برای ارائه در شورای شهر است. وی با اعلام اینکه در حال حاضر ساختوساز در حریم در جریان است، ادامه داد: ساختوساز بیرویه در حرائم تهران در حال انجام است که آینده پایتخت را به خطر میاندازد.
شهردار تهران با بیان اینکه این روند خلاف خواسته جدی رئیسجمهور است، تصریح کرد: با این وجود متأسفانه مسئولان امر توجهی به این موضوع نمیکنند.
زاکانی گفت: هم ما مدیریت میکنیم و هم آنها؛ اما وقتی شهرداری برای قلع و قمع ساختوسازهای غیرمجاز در حریم اقدام میکند، مراجع قضائی به ما حکم قلع نمیدهند. بنابراین ساختوساز غیرمجاز در مدت اخیر در حال تداوم است که این موضوع برای تهران بسیار خطرناک است.
گفتنی است، براساس طرح تفصیلی شهر تهران مدیریت حریم پایتخت برعهده شهرداری تهران است اما چندی پیش استانداری تهران ادعا کرد که مدیریت حریم را برعهده دارد و با وجود دستور رئیسجمهور مبنی بر تشکیل کارگروه سه نفره متشکل از وزیر راه و شهرسازی، شهردار تهران و وزیر کشور برای تعیین تکلیف این موضوع، هنوز این کارگروه پس از ماهها تشکیل نشده و به گفته مدیران و کارشناسان شهری، ساختوساز غیرمجاز در حریم شدت گرفته است.