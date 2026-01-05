# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

حافظ ایران و نظام اسلامی

کبری آسوپار: «سید علی خامنه‌ای، رهبر من، مرجع تقلید من و ولی‌فقیه من است و محبت او در دل من، اندوخته‌ بزرگم برای سرای باقی است. اما چیزی بسیار فراتر از نظر شخصی ما درباره او وجود دارد و آن اینکه اکنون او حافظ ایران و حافظ نظام اسلامی است برابر دشمنانی که آشکارا مقابل‌مان صف کشیده‌اند.»

شکست مفتضحانه دار و دسته پهلوی

محمد اکبرزاده: «دارودسته پهلوی تمام تلاشش را برای تجمع بزرگ یکشنبه تهران انجام داد، گفتند تعطیلات حکومتی که تمام شود خیابان‌های تهران را تسخیر می‌کنیم! در توئیت‌هایشان به تجمعات میلیونی هم اشاره شده بود! اما مردم توی دهن‌شان زدند؛ به معنای حقیقی کلمه، مفتضحانه شکست خوردند.»

یزیدیان و حسینیان زمان

حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان: «جنگ فعلی، نبرد میان یزیدیان زمان (به رهبری ترامپ و نتانیاهو) و حسینیان زمان (به رهبری نائب امام زمان علیه‌السلام یعنی امام خامنه‌ای) است. خدا را شکر می‌کنیم که رهبر ما نائب امام زمان علیه‌السلام است نه اشرار زمان. الخبیثون للخبیثات والطیبون للطیبات (سوره نور آیه ۲۶)».

آپلود معنویت جوانان در اعتکاف!

سیدعزت‌الله ضرغامی با انتشار تصویری از اعتکاف جمعی از نوجوانان نوشت: «دم این جوونای ‌اعتکافی گرم! آپلود سنگین‌ معنویت برای جامعه. مسجد جامع بازار- دی 1404».

باید قوی شویم

سیدعباس موسوی: «تا در به اصطلاح «نظام بین‌الملل» قانون جنگل و «آنارشیسم مدرن» حاکم است و جنایتکاران خودشیفته‌ای چون ترامپ- نتانیاهو در آن جولان می‌دهند، نایس بودن و شاگرد خوب کلاس جهانی بودن نان و آب نمی‌شود! «وقتی قدرتمند نباشید، داشتن «کاپ اخلاقِ جهانی» پشیزی نمی‌ارزد.» چرا که گفته‌اند: برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی؛ که در نظام طبیعت ضعیف پامال است!».

سناریوی همیشگی ترامپ

کیوان ساعدی: «تهدید ترامپ علیه ایران، در تناقض با درخواست مذاکره چند روز قبلش در کنفرانس خبری با نتانیاهو نیست! مکمل آن است. پیام این است: مذاکره می‌خواهم، اما از موضع فشار و دیکته کردن خواسته‌هایم! این همان الگوی همیشگی اوست؛ بالا بردن هزینه‌ها برای وادار کردن طرف مقابل به تسلیم.»

خاطره ایرانی‌ها از دلتافورس!

کاربری با انتشار این تصویر از زمینگیر شدن نیروهای به اصطلاح دلتا آمریکایی که در صحرای طبس زمینگیر شدند و عملیات‌شان به شکست انجامید، به بهانه دستگیری مادورو توسط این نیروهای آمریکایی، نوشت: «تماشای کماندوهای جزغاله‌شده دلتافورس برای ما خاطره‌ست...!»

دنیا برعکس شده!

سیاوش اردلان: «قدیما آمریکا دخالت نظامی می‌کرد، می‌گفت برای دموکراسی و حقوق بشره. ولی منتقدان می‌گفتند نخیر برای بهره‌بردن از منابع طبیعی اون کشوره. حالا آمریکا خودش میگه هدفش بهره بردن از منابع طبیعی فلان کشوره، ولی عده‌ای اصرار دارند نخیر هدفش دموکراسی و حقوق بشره.»