کد خبر: ۳۲۵۶۸۹
تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۶
سرویس کیهان » اخبار
پدیده وزنه‌برداری ایران قهرمانی جهان می‌خواهد

نایب قهرمان وزنه‌برداری جهان گفت: انتظار از من بالا است و من هم تلاش می‌کنم سال ۲۰۲۶ حتما در جایگاه قهرمانی قرار گرفته و سهمیه المپیک به‌دست آورم.
علیرضا معینی در تازه‌ترین صحبت‌های خود اظهار داشت: سال ۲۰۲۵ بهترین سال ورزشی من بود. توانستم در مسابقات قهرمانی جهان بدرخشم و مدال طلا بگیرم. همچنین رکورد جهان را شکستم. برای سال ۲۰۲۶ هدف اصلی‌ام بازی‌های آسیایی است و می‌خواهم مدال طلا بگیرم. پس از آن قهرمانی جهان را داریم که اولین گزینشی المپیک لس‌آنجلس محسوب می‌شود و می‌خواهم آنجا هم بدرخشم. اولین قدم را برای کسب سهمیه المپیک خیلی خوب برمی‌دارم تا در نهایت در المپیک لس‌آنجلس حضور داشته باشم. معینی در مورد اینکه بین او و عالی‌پور در نهایت یک نفر باید به بازی‌های آسیایی اعزام شود، تاکید کرد: من و عالی‌پور دو دوست قدیمی هستیم. هر کدام از ما که انتخاب شود، می‌خواهد پرچم ایران را به اهتزاز درآورد و مدال طلا بگیرد. هر دو نفر ما قطعا تلاش خواهیم کرد که برای بهترین نتیجه به بازی‌های آسیایی برویم.
نایب قهرمان جهان ادامه داد: قهرمانی جهان ۲۰۲۶ یکی از سخت‌ترین رویدادهای اخیر خواهد بود چون همه وزنه‌برداران برای کسب سهمیه المپیک می‌آیند و قطعا ۱۰۰درصد توان خود را می‌گذارند. انتظار از من بالا است و من هم تلاش می‌کنم حتما در جایگاه قهرمانی قرار بگیرم و مدال خوش‌رنگی بگیرم و سهمیه المپیک را کسب کنم.

