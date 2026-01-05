* با توجه به بازی استقلال در جام حذفی و هفته شانزدهم لیگ برتر اردوی آبی‌پوشان در کیش منتفی شد. کادر فنی استقلال قصد داشت در تعطیلات نیم فصل اردوی چند روزه‌ای را در جزیره کیش برگزار کند اما با توجه به بازی ۲۲ دی‌ماه این تیم در جام حذفی مقابل فولاد هرمزگان در بندرعباس و دیدار ۲۷ دی مقابل تراکتور در لیگ برتر، این اردو منتفی شد. تیم فوتبال استقلال در مرحله یک هشتم نهائی جام حذفی روز دوشنبه ۲۲ دی ماه در ورزشگاه خلیج‌فارس بندرعباس به مصاف فولاد هرمزگان خواهد رفت.

* ایگور سرگیف مهاجم 32 ساله تیم ملی ازبکستان و فصل گذشته پاختاکور، به‌طور رسمی با عقد قراردادی یک و‌ نیم ساله به باشگاه پرسپولیس پیوست. ارزش قرارداد این بازیکن با پرسپولیس یک میلیون و 500 هزار دلار برای یک فصل و نیم خواهد بود. سرگیف اولین خرید زمستانی پرسپولیس در پنجره نقل‌و‌انتقالاتی نیم‌فصل است. سرگیف به‌زودی برای پیوستن به اردوی پرسپولیس در قطر، راهی این کشور خواهد شد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد باشگاه پرسپولیس با توجه به جذب سرگیف، دیگر تمایلی به جذب شهریارمغانلو ندارد. ظاهراً قیمت بالای رضایت‌نامه و مبلغ درخواستی این بازیکن دلیل انصراف سرخپوشان بوده است. مغانلو طی روزهای گذشته مذاکرات مثبتی با نمایندگان باشگاه تراکتور داشته است و احتمال دارد در صورت توافق با این باشگاه تبریزی، راهی تراکتور شود.

* باشگاه تراکتور اعلام کرد، بر اساس نتایج MRI انجام‌شده از زانوی ایگور پوستونسکی در کشور کرواسی، مصدومیت این بازیکن از ناحیه رباط صلیبی مورد تأیید قرار گرفت. درباره نوع درمان و اینکه آیا روند درمانی این بازیکن نیازمند عمل جراحی خواهد بود یا نه، تصمیم نهائی پس از بررسی‌های تکمیلی و اعلام‌نظر پزشک متخصص اتخاذ خواهد شد.

* جواد آقایی‌پور و علی‌اصغر اعرابی، مهاجم و وینگر تیم فوتبال سپاهان خواهان جدایی از این تیم هستند. با توجه به نیمکت‌نشینی این دو بازیکن، آنها تصمیم به جدایی گرفته‌اند و درخواست خود را به مسئولان باشگاه ارائه کرده‌اند که به‌زودی تکلیف آنها مشخص خواهد شد.

* تیم فوتبال پرسپولیس دیروز برای برپایی اردویی 9 روزه تهران را به مقصد دوحه قطر ترک کرد. پرسپولیسی‌ها قرار است اردوی 9 روزه خود را در کمپ اسپایر قطر برگزار کنند و در این اردو نیز سه بازی تدارکاتی انجام خواهند داد. نکته جالب درباره سفر تیم پرسپولیس این است که تیوی بیفوما که شایعاتی درباره احتمال جدایی‌اش از جمع سرخپوشان مطرح شده بود،‌ همراه با سایر اعضای تیم راهی قطر شد. این در حالی است که دیروز یاسین سلمانی از حضور در فرودگاه مهرآباد و همراهی تیم پرسپولیس در اردوی قطر خودداری کرده که باشگاه پرسپولیس پس از این اقدام خبر داد که سلمانی، برای ادای پاره‌ای توضیحات در نشست کمیته انضباطی باشگاه حضور پیدا خواهد کرد.