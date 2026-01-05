راهکار توسعه و پیشرفت جامعه
قرآن روى مسئله اختلاف تكيه مىكند كه اختلاف بايد وجود داشته باشد، اگر اختلاف نباشد تضاد و برخورد و اصطكاك و زد و خورد عقايد نيست و تا زد و خورد عقايد نباشد عقايد پيشرفت نمىكند و حداقل سالم نمىماند.
وجود قطب مخالف در اجتماع ضرورى است، نه فقط به خاطر «حق فردى» كه او هم يك فردى است و حق دارد حرفش را بزند، بلكه حتى به خاطر مصالح بشريت هم وجود قطب مخالف در اجتماع ضرورى است.
حتى در محيطهايى كه هيچ مخالف وجود ندارد اگر بشود در يك شرايط كنترل شدهاى مخالف مصنوعى درست كرد باز وجودش براى تنقيح و اصلاح عقايد حق مفيد است.
من اين را بهطور قاطع عرض مىكنم: هر زمانى كه قطب مخالف از عقيده حق گرفته شود خود عقيده حق طبعاً به سوى فساد مىگرايد.يعنى عوامالناس مىآيند در اطراف اين عقيده حق آنچنان مىبافند و مخلوط مىكنند و آنقدر چرند به آن اضافه مىكنند كه عقيده حق به دست طرفدارها زيان مىبيند.
هميشه زيانهايى كه عقيده حق به دست طرفدارانش ديده به دست مخالفانش نديده است!
مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، ج۳۰، صص585-584-
و ص577 با تلخیص و ویرایش