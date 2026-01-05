سختی حفظ حجاب (شبهه ها و پاسخ ها)

شبهه: ما حجاب را دوست داریم، امّا مراعات حجاب واقعاً سخت است. با این سختی چه کنیم؟ در بسیاری از مناطق، مثل مناطق گرمسیری، رعایت حجاب کار بسیار دشواری است و اینکه خانمی سر و بدنش را بپوشاند و در گرمای آفتاب حضور داشته باشد، کار سختی است. اساساً چرا خداوند چنین قانون دشواری را برای خانم‏‌‌ها قرار داده است؟!

پاسخ: در جواب این شبهه، باید به سه مسئله دقّت کنیم. مسئلۀ نخست آن است که اصل قانون حجاب دشوار نیست، بلکه در بیشتر موارد آنچه منشأ دشواری است نوع حجابی است که ما انتخاب می‏‌‌کنیم.

هرچند در کشور ما، چادر مشکی به‌عنوان حجاب برتر شناخته شده و بانوان را به استفاده از آن تشویق می‏‌‌کنیم؛ امّا خداوند برای حجاب، حدّاقلی در نظر گرفته است که رعایت آن حدّاقل‏‌‌ها، دشواری خاصّی ندارد.

در شرایط دشوار آب و هوائی و... لزومی برای رعایت مراتب کمال حجاب وجود ندارد.

نمونۀ حجاب حداقلی را می‏‌‌توان در کارکنان بیمارستان‏‌‌ها مشاهده کرد. ‌پرستاران برای اینکه بتوانند وظیفۀ خود را براحتی انجام دهند از مقنعه و روپوش سفیدی که بدن‌نما نیست استفاده می‏‌‌کنند و این نوع پوشش، مصداق کاملی برای پوشش اسلامی است.

مسئلۀ دوّم این است که سختی بسیاری از چیزهای دشوار، با عادت‌کردن انسان، بتدریج کم می‌شود.

در کشورهایی مثل عراق، امارات و عربستان، علی‌رغم اینکه هوا گرم است، خانم‏‌‌ها چادر‌های مشکی می‏‌‌پوشند و با چادرهای مشکی اذیّت نمی‏‌‌شوند؛ چون بدنشان به گرمای هوا عادت کرده است.

ما در مناطقی زندگی می‏‌‌کنیم که هوا بشدّت گرم نیست ولی وقتی ناگهان وارد محیط‌های گرم می‏‌‌شویم، آزرده می‏‌‌شویم و گمان می‏‌‌کنیم که گرمای هوا غیرقابل تحمّل است؛ در حالی که برای افراد بومی آن مناطق، این حدّ از گرما عادی است و موجب آزردگی نمی‌شود. به‌طور کلّی بسیاری از کارهای سخت با عادت‌ و تکرار، برای نفس انسان عادی می‏‌‌شود و سختی‏‌‌ آنها از بین می‏‌‌رود.

مسئلۀ سوّم این است که ممکن است در برخی شرایط، رعایت حجاب سخت باشد امّا برای رسیدن به اهداف عالی، باید سختی‏‌‌ها را تحمّل کرد. به‌طور مثال موفّق‌شدن در کنکور و امتحانات نیاز به تحمّل سختی‏‌‌هایی دارد؛ همچنان‌که برای رسیدن به مراتب قهرمانی ورزش هم باید سختی‌هایی را تحمّل کرد.

در کارهای اقتصادی نیز اگر کسی بخواهد به موفّقیت‌های مهم برسد باید سختی‏‌‌هایی را تحمّل کند.

حفظ آرامش جامعه و کانون خانواده هم از این قانون مستثنی نیست. اگر واقعاً انسان اهمیّت این موضوع را بفهمد، متقاعد می‏‌‌شود که برای آن زحمت بکشد و درجه‏‌‌ای از سختی را تحمّل کند. به صرف اینکه کاری سخت است، نباید آن کار را کنار بگذاریم؛ بلکه باید بسنجیم که سختی کار به فوائد آن می‌ارزد یا نمی‌ارزد.

مسلماً اهمیّت حجاب از سختی محدودی که در برخی موارد وجود دارد، خیلی بیشتر است.

محمد حسن وکیلی