معجزه IVF دامی؛ تولید 20 گوساله از یک گاو در سال به جای یک گوساله!
متخصصان ایرانی با فناوری IVF، ظرفیت تولید هر گاو ممتاز را به 20 گوساله در سال رساندند تا نیاز کشور رفع شود.
مجتبی کمره، کارشناس شرکت دانشبنیان «سینا فناوران ماندگار» در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: شرکت ما یک مجموعه دانشبنیان است که حوزه اصلی فعالیت آن تکثیر گاوهای پربازده با استفاده از فناوری تولید جنین فریز شده (IVF) از گاوهای ممتاز است.
وی در تشریح فرآیند این تکنولوژی تصریح کرد: در این روش، گاوهای ماده ممتاز را از کشورهای اروپایی وارد کردهایم و مشابه فرآیندی که در درمان ناباروری انسان صورت میگیرد، هر هفته از این دامها تخمکگیری انجام میدهیم. این تخمکها در محیط آزمایشگاه با اسپرمهای تجاری و ممتاز لقاح داده شده و به جنین گاو تبدیل میشوند.
کمره افزود: این جنینها حدود 7 تا 8 روز در آزمایشگاه کشت داده میشوند و سپس جنین 7روزه فریز شده و در ازت مایع با دمای منفی 196 درجه سانتیگراد نگهداری میشود.
این کارشناس ادامه داد: جنینهای فریز شده در مرحله بعد میتوانند به یک دام گیرنده در هر گاوداری دیگری منتقل شوند. این فرآیند دقیقاً مشابه «رحم اجارهای» در انسان است که اکنون نیز انجام میشود. نتیجه این انتقال، تولد گوسالهای ممتاز از یک رحم معمولی خواهد بود.
وی با اشاره به مزیتهای کلیدی این فناوری گفت: با استفاده از این روش، به جای تولید یک گوساله در سال از هر گاو ممتاز، میتوانیم تا 20 گوساله تولید کنیم. این تکنولوژی که آخرین فناوری جهت اصلاح نژاد گاوها (اصلاح نژاد دو والدی) محسوب میشود، این امکان را فراهم میکند که به جای صرف زمان 12 ساله از طریق مسیر تلقیح مصنوعی، تنها در ظرف 3 سال به اهداف اصلاح نژادی در سطح فارم (مزرعه) دست پیدا کنیم.
کمره تأکید کرد: بزرگترین و مهمترین موضوع در شرایط کنونی کشور، بحث «خودکفایی گوشت» است. این پروژه، تنها پروژه کاربردی جهت تحقق این خودکفایی محسوب میشود. ما میتوانیم با استفاده از نژادهای دو منظوره مانند «سیمنتال» که شاخصهای افزایش وزن و بازدهی بهتری نسبت به نژاد هلشتاین دارند، بدون نیاز به واردات دام زنده، جمعیت این نژادها را افزایش دهیم.
این کارشناس شرکت دانش بنیان افزود: بدین ترتیب میتوان در مدت کوتاهی با همان تعداد دام قبلی، گوشت بیشتری تولید کرد. تجربهای مشابه آنچه در ایالات متحده آمریکا طی دهههای اخیر رخ داده است؛ آنها با افزایش بهرهوری و استفاده از دامهای پربازده، تعداد دامهای خود را حدود
60 درصد کاهش دادند، اما علیرغم این کاهش جمعیت دامی، تولید شیر و گوشت آنها حدود
80 درصد افزایش یافته است.
وی نیازهای مالی برای توسعه این طرح بیان کرد: برای دستیابی به هدف تولید حدود 100 هزار گوساله سیمنتال که میتواند 80 درصد نیاز کشور به گوشت را برای مدتی طولانی و شاید همیشه تأمین کند، نیازمند حمایت هستیم. اگر مجموعه حاکمیتی و بدنه دولت بتوانند از محل تسهیلات موجود، مبلغی حدود 4 هزار میلیارد تومان (4 همت) به این بخش تزریق کنند، میتوانیم زیرساختهای آزمایشگاهی و فضای گاوداری (فارم) خود را توسعه دهیم.
کمره افزود: با تأمین این بودجه، این کار بزرگ در بازه زمانی 3 ساله قابل انجام است و ما این نوید را میدهیم که قدم بزرگی در مسیر خودکفایی گوشت برداشته شود.
این کارشناس همچنین به دستاوردهای صادراتی این مجموعه اشاره کرد و گفت: نکته بعدی، بحث صادرات این دانش فنی است. بخش تحقیق و توسعه (R&D) شرکت دائماً در حال پیادهسازی موضوعات جدید در این فناوری نوظهور است. در حال حاضر، قراردادهای صادراتی با کشورهای آفریقایی از جمله نیجریه، کنیا و اوگاندا منعقد کردهایم و حتی با کشور نیجریه قرار است شرکت مشترکی تأسیس کنیم.
وی در پایان یادآور شد: همچنین فعالیت در بازار پاکستان را نیز به تازگی آغاز کردهایم و امیدواریم با حمایتهای لازم، بتوانیم هم در عرصه داخلی برای خودکفایی و هم در عرصه بینالمللی موفق عمل کنیم.