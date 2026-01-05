وزیر اقتصاد گفت: پنج دهک اول، اعتباری تا سقف 30 میلیون تومان با کارمزد حدود چهار درصد دریافت می‌کنند.

به گزارش وزارت اقتصاد، «سیدعلی مدنی‌زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت اظهار داشت: رئیس‌جمهور از یکی از مهم‌ترین مصوبات اقتصادی دولت رونمایی کرد که به‌طور مشخص بر تأمین معیشت پایه، امنیت غذایی و حمایت فراگیر از مردم متمرکز است. وی همچنین از آغاز عملیات اجرائی تغییر شیوه تخصیص ارز خبر داد و گفت: با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، فرآیند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کوتاه‌تر شده و با حذف بروکراسی‌های زائد، از دپوی کالا و تحمیل هزینه‌های دموراژ جلوگیری می‌شود.

در همین راستا، اعتبار کالابرگ در حساب شهروندان شارژ شده و طی روزهای آینده قابل استفاده خواهد بود. وزیر اقتصاد تأکید کرد: تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی برای کالاهای اساسی همچون گندم و دارو ادامه خواهد داشت

و هرگونه تغییر در ارز دارو منوط به آمادگی کامل شبکه بیمه‌ای کشور است.

تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

مدنی‌زاده تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را یکی از اولویت‌های دولت دانست و گفت: با افزایش نرخ ارز، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی بیشتر می‌شود. از این رو دولت با افزایش سرمایه بانک‌های عامل به‌ویژه بانک کشاورزی، درصدد جلوگیری از توقف تولید و مهار فشار قیمتی در بازار است. وزیر اقتصاد همچنین از آغاز آزمایشی «طرح اعتبار ملی ایرانیان» از اواخر دی‌ماه خبر داد و گفت: در این طرح، سرپرستان خانوار در پنج دهک اول، اعتباری تا سقف 30 میلیون تومان با کارمزد حدود چهار درصد دریافت می‌کنند که امکان خرید اقساطی کالا و خدمات با بازپرداخت شش تا 12 ماهه را فراهم می‌کند.

واریز سود سهام عدالت طی چند روز آینده

در ادامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: آزادسازی سهام عدالت از جمله پرونده‌های پیچیده و زمان‌بر اقتصادی کشور بود که پس از انجام هزاران نفرساعت بررسی کارشناسی، به سازوکاری پایدار و کم‌ریسک رسیده است. سیدعلی مدنی‌زاده افزود: فرآیند آزادسازی به‌گونه‌ای طراحی شده که ضمن فراهم شدن امکان بهره‌مندی واقعی مردم از منافع سهام عدالت، از بروز شوک و ریزش در بازار سرمایه جلوگیری شود. در این چارچوب، دارندگان سهام عدالت چه در قالب مدیریت مستقیم و چه غیرمستقیم، می‌توانند در صورت نیاز از بخشی از منابع خود استفاده کنند، بدون آنکه این اقدام به افت شاخص‌ها یا آسیب به بازار منجر شود.

گشایش‌های ارزی در راه است

وزیر اقتصاد تأکید کرد: به‌طور مشخص در حوزه کالاهای اساسی، دیپلماسی اقتصادی دولت فعال شده و مذاکراتی با برخی کشورها صورت گرفته است که خوشبختانه نتایج مثبتی به همراه داشته است. بخشی از منابع ارزی کشور آزاد شده و همزمان، گشایش‌هایی در زمینه تأمین مالی و فاینانس ایجاد شده که امکان استفاده از آن‌ها برای واردات کالاهای اساسی را فراهم می‌کند. مدنی زاده گفت: علاوه‌بر این، در جریان تعاملات اقتصادی دولت با کشورهای مختلف که در فضائی عزتمندانه وارد مذاکره و همکاری تجاری با ایران شده‌اند، موضوعات مرتبط با تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و تجارت دوجانبه در حال پیگیری است. به فضل الهی، این مذاکرات به نتایج مطلوبی منجر شده و گشایش‌هایی حاصل شده است.