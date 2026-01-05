«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ابلاغ شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیزدهمین شیوه‌نامه موضوعی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را ابلاغ کرد. این شیوه‌نامه مربوط به آمار و ارقام رسمی و ملی است که توسط مرکز آمار تهیه می‌شود یا دستگاه‌های تخصصی که مشمول فهرست آمارهای رسمی مصوب شورای عالی آمار هستند.

سیدعباس صالحی رئیس کمیسیون و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوبه سی و هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ را که در تاریخ ۳۰ آذرماه به تایید رئیس‌جمهور رسید؛ ابلاغ کرد.

این شیوه‌نامه مربوط به آمار و ارقام رسمی و ملی است که توسط مرکز آمار تهیه می‌شود؛ یا دستگاه‌های تخصصی که مشمول فهرست آمارهای رسمی مصوب شورای عالی آمار هستند. همچنین آمار تخصصی تهیه شده توسط دستگاه‌های اجرائی و گزارش‌های آماری درباره عملکرد یک مؤسسه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.