کد خبر: ۳۲۵۶۶۸
تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۶
سرویس کیهان » اخبار
«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ابلاغ شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیزدهمین شیوه‌نامه موضوعی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را ابلاغ کرد. این شیوه‌نامه مربوط به آمار و ارقام رسمی و ملی است که توسط مرکز آمار تهیه می‌شود یا دستگاه‌های تخصصی که مشمول فهرست آمارهای رسمی مصوب شورای عالی آمار هستند.
سیدعباس صالحی رئیس کمیسیون و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوبه سی و هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ را که در تاریخ ۳۰ آذرماه به تایید رئیس‌جمهور رسید؛ ابلاغ کرد.
این شیوه‌نامه مربوط به آمار و ارقام رسمی و ملی است که توسط مرکز آمار تهیه می‌شود؛ یا دستگاه‌های تخصصی که مشمول فهرست آمارهای رسمی مصوب شورای عالی آمار هستند. همچنین آمار تخصصی تهیه شده توسط دستگاه‌های اجرائی و گزارش‌های آماری درباره عملکرد یک مؤسسه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

