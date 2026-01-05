روایت داستانی ۹ جنگ بزرگ ایران برای نوجوانان

مجموعه «روزی روزگاری ایران» نوشته مهدی میرکیایی با محوریت روایت داستانی ۹ جنگ مهم و تأثیرگذار تاریخ ایران، به‌زودی توسط بخش کودک و نوجوان انتشارات امیرکبیر منتشر و روانه بازار نشر می‌شود.

این مجموعه به قلم مهدی میرکیایی و تصویرگری مریم فاضلی، عاطفه فتوحی، مریم محمودی‌مقدم، زهرا جعفری سرابی و زهرا زرین‌پور تولید شده است.

در حال حاضر چهار جلد اول این مجموعه با عناوین «این دالان به کدام خانه می‌رسد»، «باید راز گنجینه را به من بگویی»، «تو سرزمین ایران را نخواهی دید» و «روزی که همه کلاهشان را آتش زدند» در چاپخانه بوده و در مرحله آماده‌سازی نهائی برای چاپ قرار دارند. پنج جلد دیگر مجموعه هم در مرحله طراحی و تصویرگری هستند و تصویرگران در حال تکمیل تصاویر این آثار هستند.