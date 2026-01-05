فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۶۶۷
تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

روایت داستانی ۹ جنگ بزرگ ایران برای نوجوانان

مجموعه «روزی روزگاری ایران» نوشته مهدی میرکیایی با محوریت روایت داستانی ۹ جنگ مهم و تأثیرگذار تاریخ ایران، به‌زودی توسط بخش کودک و نوجوان انتشارات امیرکبیر منتشر و روانه بازار نشر می‌شود.
این مجموعه به قلم مهدی میرکیایی و تصویرگری مریم فاضلی، عاطفه فتوحی، مریم محمودی‌مقدم، زهرا جعفری سرابی و زهرا زرین‌پور تولید شده است.
در حال حاضر چهار جلد اول این مجموعه با عناوین «این دالان به کدام خانه می‌رسد»، «باید راز گنجینه را به من بگویی»، «تو سرزمین ایران را نخواهی دید» و «روزی که همه کلاهشان را آتش زدند» در چاپخانه بوده و در مرحله آماده‌سازی نهائی برای چاپ قرار دارند. پنج جلد دیگر مجموعه هم در مرحله طراحی و تصویرگری هستند و تصویرگران در حال تکمیل تصاویر این آثار هستند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

حذف ارز ترجیحی و اختصاص یک میلیون تومان کالابرگ به هر نفر

بازگشت غرب به تنظیمات کارخانه! (یادداشت روز)

دلارهای کثیف اسرائیل برای تنفس مصنوعی به آشوبِ از نفس‌افتاده

ذوق‌مرگی پادو‌ها از راهزنی و یاغی‌گری ترامپ

اخبار ویژه

جهان، خشمگین از جنگ‌افروزی آمریکا و دزدیدن رئیس‌جمهور ونزوئلا

اگر زینب نبود‌...!(به جای گفت و شنود)

انتصاب عطریانفر و شمس‌الواعظین در شورای اطلاع‌رسانی دولت

40 متهم انتشار اخبار و تصاویر جعلی اغتشاشات در فضای مجازی دستگیر شدند

او یک افسانه زنده است