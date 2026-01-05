فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۶۶۶
تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

نقش‌آفرینی بانوان هنرمند انقلابی در رویداد «باهنران»

اولین رویداد سراسری «باهنران» با نقش‌آفرینی بانوان هنرمند انقلابی و با هدف تبیین جایگاه هنر متعهد در بیان مفاهیم فرهنگی، اجتماعی و انقلابی، در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.
این رویداد با محوریت موضوعاتی همچون نقش حضرت زینب(س) در نهضت عاشورا، الگوی زن مسلمان ایرانی، جهاد تبیین، مقاومت، هویت 
ایرانی- اسلامی و بازنمایی مفاهیم ایثار و شهادت، بستری برای ارائه آثار هنری بانوان در قالب‌های متنوع فراهم کرده است.
در این رویداد، برنامه‌هایی همچون نمایش و ارائه آثار تجسمی، کارگاه‌های آموزشی، طراحی و نقاشی، تصویرسازی، گرافیک و خوشنویسی پیش‌بینی شده و بانوان هنرمند به بازخوانی مفاهیم انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از منظر هنر خواهند پرداخت.
این رویداد گامی برای حمایت از هنر بانوان متعهد و تقویت جریان هنری انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ دی‌ماه، از ساعت ۱۱ تا ۱۷، از این رویداد در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کنند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

حذف ارز ترجیحی و اختصاص یک میلیون تومان کالابرگ به هر نفر

بازگشت غرب به تنظیمات کارخانه! (یادداشت روز)

دلارهای کثیف اسرائیل برای تنفس مصنوعی به آشوبِ از نفس‌افتاده

ذوق‌مرگی پادو‌ها از راهزنی و یاغی‌گری ترامپ

اخبار ویژه

جهان، خشمگین از جنگ‌افروزی آمریکا و دزدیدن رئیس‌جمهور ونزوئلا

اگر زینب نبود‌...!(به جای گفت و شنود)

انتصاب عطریانفر و شمس‌الواعظین در شورای اطلاع‌رسانی دولت

40 متهم انتشار اخبار و تصاویر جعلی اغتشاشات در فضای مجازی دستگیر شدند

او یک افسانه زنده است