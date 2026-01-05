اولین رویداد سراسری «باهنران» با نقش‌آفرینی بانوان هنرمند انقلابی و با هدف تبیین جایگاه هنر متعهد در بیان مفاهیم فرهنگی، اجتماعی و انقلابی، در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

این رویداد با محوریت موضوعاتی همچون نقش حضرت زینب(س) در نهضت عاشورا، الگوی زن مسلمان ایرانی، جهاد تبیین، مقاومت، هویت

ایرانی- اسلامی و بازنمایی مفاهیم ایثار و شهادت، بستری برای ارائه آثار هنری بانوان در قالب‌های متنوع فراهم کرده است.

در این رویداد، برنامه‌هایی همچون نمایش و ارائه آثار تجسمی، کارگاه‌های آموزشی، طراحی و نقاشی، تصویرسازی، گرافیک و خوشنویسی پیش‌بینی شده و بانوان هنرمند به بازخوانی مفاهیم انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از منظر هنر خواهند پرداخت.

این رویداد گامی برای حمایت از هنر بانوان متعهد و تقویت جریان هنری انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ دی‌ماه، از ساعت ۱۱ تا ۱۷، از این رویداد در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کنند.