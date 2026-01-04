دیدید که تلگرام بستری برای تحریک به اغتشاش و شرارت بود
تلگرام بار دیگر همان نقشی را تکرار میکند که در سالهای ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ بازی کرد. یک پلتفرم بهظاهر «بیطرف» که در بزنگاههای امنیتی و اجتماعی کشور، ناگهان نقاب از چهره برمیدارد و تمامقد در کنار پروژه بیثباتسازی جمهوری اسلامی میایستد.
همزمان با شکلگیری تجمعات پراکنده اعتراضی در برخی از نقاط کشور، نقش مهم پیامرسان تلگرام در تقویت و تسهیل ارتباط میان هستههای اغتشاشگران و تحریک به اغتشاش، بیش از پیش به چشم میآید.
تجربههای قبلی برای هر ناظر منصفی کافی بود تا بداند تلگرام نه یک ابزار ارتباطی خنثی، بلکه یک بازیگر فعال در میدان جنگ ترکیبی علیه ملت ایران است. امروز نیز همان سناریو در حال تکرار است. از کانالهای بعضاً اجارهای گرفته تا تبلیغات سازمانیافتهای که بیهیچ محدودیتی دستبهدست میشود. فراخوانو آموزش اغتشاش، تحریک احساسات عمومی، آمورش ساخت بمب و حمله به اماکن، تحریک به اقدامات تروریستی و شرارت و جنایت توهین آشکار به ارکان نظام که پای ثابت تبلیغاتها در ایام جاری است.
نکته قابلتأمل این است که همه این مسائل ذیل چتر «آزادی بیان» تلگرام انجام میشود، اما اگر همین محتوا کمترین تعارضی با منافع غرب یا خطوط قرمز صهیونیسم داشته باشد، ظرف چند دقیقه حذف و کانال مربوطه مسدود میشود.
تلگرام عملاً به قرارگاه رسانهای اغتشاشگران تبدیل شده. قرارگاهی که در آن، خط عملیات روانی طراحی میشود، روایتسازی دروغین شکل میگیرد و افکار عمومی بمباران میشود. فراخوانهایی که دقیقاً همزمان با پروژههای رسانهای شبکههای فارسیزبان معاند منتشر میشود، نشان میدهد ماجرا نه یک «همزمانی تصادفی»، بلکه یک هماهنگی حسابشده است. این همان پازل آشنای جنگِ شناختی است که یک ضلع آن رسانههای رسمی دشمن و ضلع دیگرش پلتفرمهایی مانند تلگرام هستند.
سؤال اصلی اینجاست که چگونه ممکن است پلتفرمی که مدعی مقابله با خشونت و نفرتپراکنی است، اجازه انتشار آشکار توهین به مقدسات، تهدید امنیت ملی و تشویق به اغتشاش را بدهد؟ پاسخ روشن است؛ چون مسئله، «قانون» یا «اخلاق» نیست، بلکه جهتگیری سیاسی است. تلگرام در عمل نشان داده بستر و امکاناتش را نیز در اختیار پروژه آشوب قرار
میدهد.
اما ماجرا وقتی مضحکتر میشود که عدهای در داخل، نسخه «رفع فیلتر تلگرام» را میپیچند! گویی یا حافظه تاریخی ندارند، یا خود را به فراموشی زدهاند. انگار نه انگار همین پلتفرم در بزنگاههای حساس، نقش بنزین روی آتش را بازی کرده و مستقیماً به تشدید ناامنی کمک کرده است. آیا این اتفاق صرفا یک سادهلوحی است یا آدرس غلط دادن عامدانه؟
از سوی دیگر، خبرگزاری فارس با اشاره به قوانین تلگرام نوشت: همزمان با اغتشاشات در ایران، تلگرام اقدام به برجستهسازی گسترده تصاویری با محتوای حمایت از اغتشاشات کرده است؛ آن هم در قالب تبلیغات رسمی و در ذیل کانالهای پرمخاطب ایرانی. نکته قابلتأمل این است که این تبلیغات، آشکارا با قوانین و سیاستهای تبلیغاتی خود تلگرام
در تعارض است.
در بند ۵.۲ سیاستهای تبلیغاتی تلگرام ادعا شده که «تبلیغات نباید نفرت، نبود تحمل، آزار و اذیت، تبعیض، خشونت یا سوءاستفاده را ترویج کند.» همچنین در بند ۵.۵ آمده که «تبلیغات نباید کمپینهای سیاسی، انتخابات، احزاب، نامزدها یا جنبشهای سیاسی و مذهبی را ترویج کند و تبلیغاتی که به رویدادهای حساس جاری مربوط میشوند، ممکن است بهصورت موقت تعلیق شوند.» در توضیحات تکمیلی این بند، بهصراحت به «ممنوعیت بهرهبرداری از اختلافات سیاسی، از جمله تشویق به آشوبهای سیاسی و برهم زدن نظم عمومی» اشاره شده است.