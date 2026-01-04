از تولید نارضایتی اقتصادی تا ایجاد حاشیه امن برای اغتشاشگران!





برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات که متهم اصلی سوء مدیریت اقتصادی و تولید نارضایتی هستند، به جای عذرخواهی از مردم، در پی ایجاد حاشیه امنیت برای اغتشاشگران هستند!

این طیف طی روزهای اخیر با انتشار محتواهایی شبیه به هم که از اقدامی سازمان یافته حکایت می‌کند، تقلا می‌کنند تا لباس اعتراض مدنی بر تن اغتشاشات و تحرکات شرارت‌آمیز بپوشانند و در واقع برای شرارت اشرار و تروریست‌های اجاره‌ای حاشیه امنیت بسازند. این در حالی است که در هیچ جای دنیا، شرارت‌ها و جنایت‌هایی مانند «شکستن شیشه مغازه‌ها و تهدید و ارعاب کسبه برای تعطیلی اجباری، حمله به آمبولانس اورژانس و داروخانه؛ شکستن شیشه و آتش زدن خودرو‌های عبوری، حمله به رهگذرانی که با شرارت همراهی نمی‌کنند یا مخالفت می‌کنند، توهین به پرچم کشور و آتش زدن آن، حمله به ساختمان‌های عمومی، حمله به مساجد و هتاکی به ساحت قرآن کریم، به خط شدن تروریست‌ها با سلاح گرم و نارنجک و همچنین اشرار قدّاره کش، و حمایت دشمنان خارجی» را اعتراض قلمداد نمی‌کنند و چنین تحرکاتی به‌شدت سرکوب می‌شود. نکته قابل توجه اینکه اشرار اغتشاشگر در برخی تحرکات، شعارهای صهیونیستی مثل «نه غزه، نه لبنان» و «موشک‌ها را رها کن» و دفاع از رژیم منحوس پهلوی داده‌اند که کاملاً نسبت آنها را با طرف صهیونیست و آمریکایی جنگ 12روزه نشان می‌دهد.

با این وجود، جبهه موسوم به اصلاحات دو روز قبل در بیانیه‌ای، بی‌آنکه کمترین اعتراض یا مرزبندی با اشرار اجاره‌ای و اغتشاشگر ابراز کند، مدعی شد: «اعتراضات شکل‌گرفته، بازتاب نارضایتی‌های انباشته و مطالبات برحق شهروندانی است که سال‌ها با مشکلات معیشتی، تبعیض‌های ساختاری، فساد، محدودیت‌های اجتماعی و تضعیف سازوکارهای قانونی مشارکت روبه‌رو بوده‌اند. حق اعتراض مسالمت‌آمیز، حقی بنیادین و انکارناپذیر شهروندی است. جبهه اصلاحات بار دیگر بر تغییر رویکرد سیاست خارجی و به‌کارگیری دیپلماسی فعال و گسترده‌تر به‌منظور رفع تحریم‌ها تأکید می‌کند».

فرار به جلو جبهه مدعیان اصلاحات در حالی است که نسخه آنها برای مذاکره با ترامپ و وعده رونق اقتصادی، به خیانت ترامپ وسط مذاکرات منتهی شد و ضمناً رکورد‌های تورمی بی‌سابقه به ثبت رسید. بنابراین سران این ائتلاف افراطی، متهمان اول برخی سوء مدیریت‌ها در دولت و تحمیل مشکلات معیشتی به مردم هستند و اگر هم اعتراض مشروعی در میان مردم (فراتر از موج سواری اغتشاشگران) وجود دارد، متوجه سران همین جبهه منافق است.

در همین حال، روزنامه اعتماد وابسته به الیاس حضرتی (رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت) بر خلاف واقعیت خیابان، مدعی «گسترش اعتراضات در کشور» شد و با وقاحت تیتر زد: «كاهش سرمايه اجتماعي دليل تداوم اعتراضات است».

این روزنامه در حالی نگران سرمایه اجتماعی شده که سال گذشته دروغ‌هایی مانند «توقف مازوت‌سوزی» و «آسمان آبی‌تر می‌شود» و «توافق با ترامپ و آمدن دو هزار میلیارد دلار سرمایه به ایران» را به خورد مردم می‌داد و برخی بی‌تدبیری یا سوء تدبیرها در تیم اقتصادی دولت (وزارت اقتصاد همتی، جهاد کشاورزی، صمت، بانک مرکزی، گمرک، و...) را می‌پوشاند. اما حالا که تورم بیش از 40 درصد را سر سفره مردم گذاشته‌اند ادعا می‌کند: «در نگاه اول به اين دوره از اعتراضات، شايد مشكلات معيشتي و كوچك شدن سفره‌هاي مردم به عنوان اولين و مهم‌ترين دليل شعله‌ور شدن گلايه‌ها به چشم بيايد اما در نگاهي كلان‌تر مي‌توان مشاهده كرد كه ريشه اين اعتراضات همان اخطار غير مستقيم نتايج مطالعاتي است كه در اين دهه درباره وضعيت سرمايه اجتماعي در كشور انجام شد».

فرد دغلباز بعدی، حسین مرعشی دبیرکل حزب اشرافی و غربگرای کارگزاران است که در روزنامه سازندگی نوشت: «در یادداشت‌ها و مصاحبه‌های پیشین هشدارهای لازم داده شده بود که تداوم فشارهای اقتصادی و تنگنای معیشتی در نهایت می‌تواند، مردم را به انتخاب خیابان وادار کند... امروز مسئولان باید بیش از هر زمان دیگری اعتراضات صنفی و حتی غیرصنفی ناشی از فشارهای اقتصادی را به رسمیت بشناسند. واقعیت آن است که بخش گسترده‌ای از مردم از شرایط موجود عصبانی‌اند و احساس رهاشدگی می‌کنند. مردمی که در جریان جنگ ۱۲روزه و تجاوز اسرائیل‌، مردانه پشت مسئولان خود ایستادند، شایسته نبود که تنها چند ماه پس از آن با چنین فشارهای سنگین اقتصادی مواجه شوند».

یادآور می‌شود مرعشی در جریان بازی برخی فعالان سیاسی در زمین عملیات فریب ترامپ، گوی سبقت را از دیگران ربوده بود؛ به نحوی که اگر فیاض زاهد و الیاس حضرتی (عضو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت) به دروغ و بی‌هیچ سندی از قریب‌الوقوع بودن توافق با ترامپ و سرازیر شدن هزار تا دو هزار میلیارد دلار سرمایه به ایران خبر می‌دادند، مرعشی مدعی جذب 2500 میلیارد دلار سرمایه خارجی بود. این فریبکاری سازمان یافته درست همان زمانی انجام می‌شد که نتانیاهو و ترامپ در حال نهائی کردن نقشه حمله به ایران بودند و ترامپ طبق نقشه، به مذاکرات با ایران ادامه می‌داد تا پادوهای ایرانی بتوانند «فریب عمیق» (دیپ فیک) مردم و مدیران در ایران را پیش ببرند.

این نکته را هم باید درباره خیانت اغتشاشگران یادآور شد که هر نوبت آشوب و بی‌ثباتی، به افزایش تورم و تشویق دشمن به تحریم‌های بیشتر منتهی شده است.