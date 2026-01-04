

در حالی که ترامپ بارها اذعان کرده دنبال غارت نفت ونزوئلاست و رسانه‌های غربی هم ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا را غیرقانونی می‌دانند، برخی نوکران ایرانی ترامپ، در این‌باره اظهار ذوق‌زدگی کردند! این طیف همان‌هایی هستند که هنگام حمله جنایتکارانه اسرائیل و آمریکا نیز ابراز هیجان می‌کردند اما به زودی با سرشکستگی دشمنان ملت ایران و درخواست‌شان برای آتش‌بس، سرافکندگی تاریخی را به جان خریدند.

ترامپ پیش از این چندین‌بار اذعان کرده که دنبال غارت منابع نفتی ونزوئلاست. او دیروز هم پس از عملیات ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا

- کشوری در همسایگی آمریکا- اذعان کرد «فکر می‌کنم ما با قدرت زیادی وارد صنعت نفت ونزوئلا خواهیم شد. ما حالا بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان را در اختیار داریم.».

در واکنش به این اقدام دزدانه و آدم‌ربایی، گیدئون راچمن خبرنگار روزنامه فایننشال‌تایمز نوشت: اگر چین یک عملیات ویژه برای بازداشت رئیس‌جمهور تایوان آغاز کند، یا روسیه تلاش کند همین کار را با زلنسکی انجام دهد، دقیقاً چه باید بگوییم؟ این‌که نمی‌توانید این کار را بکنید، غیرقانونی است؟

روزنامه نیویورک‌تایمز هم نوشت: حمله ترامپ به ونزوئلا غیرقانونی و ناپخته است.

همچنین کریستوفر ساباتینی پژوهشگر ارشد امور آمریکای‌لاتین در اندیشکده انگلیسی چتم‌هاوس هم در یادداشتی نوشت: ترامپ در برکناری مادورو از طریق ایجاد نارضایتی داخلی موفق نبود، پس اقدام نظامی را انتخاب کرد.

او می‌افزاید: حملات به ونزوئلا غافلگیرکننده نیست. روایت مربوط به توجیه آمریکا برای تشدید تنش‌ها و حملات در سواحل ونزوئلا در گذر زمان تغییر کرده است؛ از یک عملیات مبارزه با مواد‌مخدر، به هدف برکناری رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو و تغییر رژیم. اما او پس ازتنش شش‌ماهه نتوانست نارضایتی داخلی در ونزوئلا ایجاد کند.

با وجود اذعان محافل غربی به رویکرد غارتگرانه و غیرقانونی ترامپ به ونزوئلا، برخی از عناصر اپوزیسون ایرانی به جانبداری تلویحی یا صریح از این اقدام پرداختند؛ انگار که بخشی از ابواب جمعی و پادوی رسانه‌ای دزدان دریایی آمریکایی هستند:

- آمریکا در ونزوئلا گذار دموکراتیک را بر براندازی سخت ارجحیت داد.

- یک دیکتاتور دیگر این بار در ونزوئلا سرنگون شد.

- در ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY)، برای برخی از جرایم فدرال مانند جرایم مرتبط با تروریسم امکان صدور حکم اعدام طبق قانون وجود دارد. پس هیچ بعید نیست که مادورو به اعدام محکوم شود.

- کار مادورو تمام شد، دو میلیارد دلار طلب ایران از او هم همین‌طور. حکومت مادورو در شرایطی به پایان رسید که یک‌ بدهی دو میلیارد دلاری نفتی به ایران دارد؛ بدهی بزرگی که در دولت قبل ساخته شد با ویترین پالایشگاه فراسرزمینی! [بدون اشاره به منافع بالای ایران از این تعامل و تجارت و نقش آمریکا در به هم خوردن آن.]

- پوسترهای نیکلاس مادورو که در سراسر ونزوئلا در حال پاره‌ شدن هستند. [گلن‌گرینوالد خبرنگار آمریکایی در این‌باره فاش کرد: بازنشر گسترده فیلم‌های قدیمی از جمع‌آوری پوسترهای مادورو، پروپاگاندای جنگی است که سعی می‌کند احساس خوبی بدهد، نه اینکه اطلاع‌رسانی کند.]

نکته قابل‌توجه، اعتراضات گسترده در ده‌ها کشور جهان و 75 شهر مهم آمریکا علیه اقدام متجاوزانه و آدم‌ربایی ترامپ در ونزوئلاست. در مقابل، این بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است که از اقدام تجاوزکارانه ترامپ ستایش کرد و به وی تبریک گفت. به عبارت دیگر، اکنون برخی غربگرایان درست همان جایی ایستاده‌اند که نسل‌کش صهیونیست (آمر قتل‌عام 70 هزار فلسطینی و آواره‌کننده دو میلیون نفر در غزه) و فرد تحت تعقیب محاکم جهانی ایستاده است. آیا این همه دنباله‌روی از متهمان شهادت 1100 ایرانی در جریان جنگ 12روزه، حقارتی شرم‌آور برای غربگرایان وطن‌فروش نیست که در هر اتفاقی، کاسه‌لیسی ترامپ و نتانیاهو را می‌کنند؟!

این نکته هم شایان ذکر است که غربگرایان مامور شده‌اند شکست بزرگ آمریکا و اسرائیل در جنگ 12‌روزه را از طریق بزرگ‌نمایی اقدام دزدانه ترامپ در ونزوئلا جبران کنند!