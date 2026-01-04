فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۶۵۲
تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۶
سرویس کیهان » اخبار
انتصاب عطریانفر و شمس‌الواعظین در شورای اطلاع‌رسانی دولت

ماشاءالله شمس‌الواعظین و محمد عطریانفر به عنوان دو عضو حقیقی شورای اطلاع‌رسانی دولت منصوب شدند.
طی مراسمی که ظهر روز یکشنبه (14 دی 1404) در شورای اطلاع‌رسانی دولت با حضور رئیس، دبیر، شماری از اعضای حقیقی و دیگر مدیران این شورا برگزار شد؛ الیاس حضرتی، احکام دو عضو حقیقی جدید این شورا؛ ماشاءالله شمس‌الواعظین و محمد عطریانفر را به آنان 
تحویل داد.
به گزارش تسنیم، پیش از این فیاض زاهد و محمد مهاجری از عضویت در این شورا استعفا داده بودند که مورد موافقت رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت
قرار گرفت.

