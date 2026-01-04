مطالبهگری پسندیده است اما باید از مسیر درست بیان شود رهبر انقلاب از حق مردم دفاع کردند
استاد برجسته درس خارج حوزه گفت: مطالبهگری خوب است و باید انجام شود و حرف حق را باید از مسیر درست بیان کرد که موجب سوءاستفاده دشمن نشود و دیدیم رهبری در ملاقات روز شنبه چگونه محکم از حق مردم دفاع کردند.
آیتالله نوری همدانی در دیدار حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری از خدمات ارزشمند رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تشکر کرد.
این مرجع تقلید با اشاره به حوادث اخیر ابراز داشت: ائمه جمعه واسطه مردم و نظام هستند و بايد صدای مردم باشند و مشکلات مردم را به مسئولان منتقل کنند.
به گزارش رسا، وی با بیان این که موضوع قطع کردن خطبه خطيب جمعه راه مناسبی نیست و گاهی هم به اصل نماز جمعه اشکال وارد میشود، تصریح کرد: