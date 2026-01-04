سخنگوی سابق وزارت امور خارجه در یادداشتی با بیان اینکه دونالد ترامپ با ماجراجویی اخیرش علیه دولت و ملت ونزوئلا، احترامی برای ملتش به دست نیاورد، می‌نویسد: آمریکا جهان را به سمت هرج و مرج، بی‌قانونی و بی‌اعتمادی در مناسبات بین‌المللی سوق می‌دهد و می‌خواهد جهان را جنگل‌وار اداره کند.

ناصر کنعانی، سخنگوی سابق دستگاه دیپلماسی طی یادداشتی درباره تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا تحت عنوان «ونزوئلا و مرثیه‌ای برای حقوق بین‌الملل و میراث معنوی بشر» نوشت: تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور قانونی آن نه یک پیروزی برای آمریکا، بلکه یک شکست اخلاقی برای آن، سرشکستگی برای ملت آمریکا، ضربه‌ای شکننده بر پیکره تَرَک خورده منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل و بی‌اعتباری افزون‌تری برای سازمان ملل و شورای امنیت آن است.

به گزارش فارس، یادداشت ناصر کنعانی به شرح زیر است:

عملیات نظامی پنهان و اعلام نشده علیه خاک یک کشور عضو سازمان ملل بدون مجوز حقوقی و مستند قانونی و ربایش رئیس‌جمهور قانونی آن، دهن‌کجی آشکار دیگری از سوی دولت قانون‌شکن آمریکا به منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل است و تردیدی باقی نمی‌گذارد که آمریکا می‌خواهد جهان را جنگل‌وار اداره کند.

حمله غافلگیرانه آمریکا علیه ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور مادورو و همسر او و اعلام انتقال آنها به آمریکا برای محاکمه، علاوه‌بر بی‌اعتبار کردن سازمان ملل و شورای امنیت و نیز نهادهای حقوقی و‌ کیفری بین‌المللی، ناقض فاحش اصل حاکمیت دولت‌ها و مصونیت رؤسای کشورهاست. این اقدام خطرناک، مجوزی است که هر کشور صاحب قدرت دیگری بتواند به بهانه‌های مشابه، علیه دیگران خودسرانه اعمال قدرت کند. به این ترتيب آمریکا جهان را به سمت هرج و مرج، بی‌قانونی و بی‌اعتمادی در مناسبات بین‌المللی سوق می‌دهد.

آمریکا بار دیگر

به دیپلماسی خیانت کرده

رئیس‌جمهور و وزیر خارجه آمریکا اعتراف کردند که مادورو اخیرا برای مذاکره با آمریکا اعلام آمادگی کرده بود، اما آمریکا آن را رد کرده است، در صورت صحت این ادعا، باید گفت آمریکا بار دیگر به دیپلماسی خیانت کرده و با سوءاستفاده از اصل حسن‌‌نیت در دیپلماسی، دست به یک خیانت علیه ونزوئلا زده است.آمریکا و رئیس‌جمهور خودشیفته آن می‌تواند احساس پیروزی کند، اما این‌گونه اقدامات برای آمریکا اعتبار جهانی به همراه نمی‌آورد، بلکه شخصیت حقوقی دولت آمریکا و شخصیت حقیقی رئیس‌جمهور آن را در حد یک قُلدر قانون‌شکن پایین می‌آورد. بی‌تردید پس از اقدام‌ متجاوزانه و ماجراجویانه کاخ سفید علیه دولت و ملت ونزوئلا، احترام جهانی آمریکا نزد افکار عمومی جهان بیشتر نشده، بلکه کاهش یافته است. چنین اقداماتی از منظر روانشناختی بیشتر به رفتار انسان ضعیف‌النفس و شکست‌خورده‌ای شبیه است که به دنبال اصلاح تصویر و اثبات توانمندی خویش است. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با ماجراجویی اخیرش علیه دولت و ملت ونزوئلا، احترامی برای ملتش به دست نیاورد. ملت آمریکا برای داشتن چنین رهبرانی شایسته همدردی است.

‌عقبگرد برای جهان

به سمت عصر توحش و بی‌قانونی

نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا هزینه دفاع از استقلال کشورش در برابر باج‌خواهی آمریکا را داد و جهان به اصطلاح متمدن و حقوق بین‌الملل و سازمان ملل نتوانست از او در برابر باج‌خواهی و قلدری آمریکا دفاع کند. این یک شکست نه برای ونزوئلا، بلکه برای جامعه جهانی در برابر خودمحوری و قُلدری آمریکاست. این یک عقبگرد برای جهان به سمت عصر توحش و بی‌قانونی است.

آمریکا با تیشه جهالت بر پیکره «حقوق بین‌الملل به عنوان میراث مشترک عقلانیت بشری» می‌کوبد و دیگران نیز با بی‌عملی، نظاره‌گر آن هستند که آمریکا جامعه بشری را به دوران سیاه تاریخ برگرداند.

هزینه این ماجراجویی‌ها

از حساب امنیت بین‌المللی

کسر می‌شود

ترامپ مبتنی بر سند بازبینی شده راهبرد امنیت ملی آمریکا که خود او اخیرا آن را دکترین «دونرو» نام نهاده است، در جست‌وجوی به اصطلاح عظمت از دست رفته آمریکا با روش‌های ساختارشکنانه و ماجراجویی‌های نظامی و نمایش قدرت در چارچوب شعار «صلح از طریق قدرت» است، این ماجراجویی‌ها هیچ عظمت و احترامی را متوجه آمریکا نخواهد کرد و صرفا تشدید نفرت جهانی علیه آمریکا را سرعت خواهد داد.

اما موضوع نگران‌کننده‌تر حمله آمریکا به ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور آن این است که هزینه این ماجراجویی‌ها از حساب امنیت بین‌المللی کسر می‌شود. بی‌عملی دولت‌ها در قبال یکجانبه‌گرایی زورمدارانه آمريکا، یک تهدید فزاینده برای جامعه جهانی و همه دولت‌ها و ملت‌هاست.

ایالات متحده آمريکا بارها در رأس ائتلاف‌های خودساخته و دارای پسوند دروغین بين‌المللی، آغاز‌کننده جنگ علیه دیگر اعضای سازمان ملل بوده و از شعارهای دروغین و مضحکی مثل دفاع از حقوق بشر و دموکراسی، مبارزه با سلاح‌های کشتارجمعی، قاچاق مواد مخدر و امثال آن برای راه‌اندازی چنین ائتلاف‌های نامشروع استفاده کرده است.

آمریکای جدید

در حال ایفای نقش مدعی‌العموم

آمریکای جدید اکنون با پس زدن شرکای قبلی خود در ائتلاف‌های خودخوانده، به تنهائی در حال ایفای نقش مدعی‌العموم، قاضی، کلانتر و مجری احکام علیه اعضای سازمان ملل است. جای تأسف بسیار است که واکنش اروپا در قبال ربایش رئیس‌جمهور قانونی و رئیس دولت یک کشور عضو سازمان‌ ملل این‌گونه منفعلانه و بی‌خاصیت بوده است.

جهان

نیازمند ائتلاف جهانی است

هزینه بی‌عملی جامعه جهانی در قبال یکجانبه‌گرایی زورمدارانه آمريکا را همه جهانیان خواهند داد. جهان برای دفع شرارت آمریکا، فراتر از ابراز محکومیت، نیازمند یک ائتلاف جهانی است.

در شرایطی که آمريکا منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل به عنوان میراث مشترک بشری و سازمان ملل متحد به عنوان مرجع نظم بخشی به تعاملات سازنده جهانی را به بازی گرفته و در معرض نابودی قرار داده است، جهان به یک ائتلاف حقیقی، اخلاقی و مسئولانه نیاز دارد تا راه شرارت آمریکا را سد کرده و ضمن پیشگیری از استمرار لگدمال شدن حقوق بین‌الملل، انحرافات ایجاد شده در آن توسط آمريکا را به تدریج اصلاح کند.

عدالت، صلح و ثبات در جهان از طریق یکجانبه‌گرایی زورمدارانه آمریکا و قُلدری ترامپ با شعار «صلح از طریق قدرت» به دست نخواهد آمد.