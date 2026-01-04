اگر زینب نبود‌...!(به جای گفت و شنود)

امروز، سالروز رحلت حضرت زینب کبری، پیام‌آور بلند‌مرتبه کربلا و اسطوره صبر و بینش و مقاومت است. بانوی گرانقدری که همراه با

امام سجاد علیه‌السلام، آنچه را در کربلا گذشته بود و حماسه عظیمی را که در نینوا رقم خورده بود، آن‌گونه که واقعاً بود روایت فرمود و اجازه نداد که آن رخداد تاریخ‌ساز و فداکاری بی‌نظیر کربلائیان در زوایای تاریک زمان بماند و به فراموشی سپرده شود و یا غباری از روایت‌های جعلی بر آن بنشیند. ستون گفت و شنود امروز را به سروده فاخر و روحنوازی از شاعر گرامی و پرتوان کشورمان آقای قادر طهماسبی (فرید) اختصاص می‌دهیم. توضیح آن‌که این سروده از الهامات امام رضا علیه‌السلام به جناب طهماسبی

است.

سرّ نی در نینوا می‌ماند اگر زینب نبود

کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب نبود

چهره سرخ حقیقت بعد از آن توفان رنگ

پشت ابری از ریا می‌ماند اگر زینب نبود

چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان

در کویر تفته جا می‌ماند اگر زینب نبود

زخمه زخمی‌ترین فریاد در چنگ سکوت

از طراز نغمه وا می‌ماند اگر زینب نبود

در طلوع داغ اصغر استخوان اشک سرخ

در گلوی چشم‌ها می‌ماند اگر زینب نبود

ذوالجناح دادخواهی بی‌سوار و بی‌لگام

در بیابان‌ها رها می‌ماند اگر زینب نبود

در عبور بستر تاریخ، سیل انقلاب

پشت کوه فتنه جا می‌ماند اگر زینب نبود