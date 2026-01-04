* همان طور که امامین انقلاب وعده داده‌اند «پیروزی ما را خدا تضمین کرده است! ما پرچم را به دست صاحب پرچم می‌سپاریم.» ان‌شاءالله. ‌هارت و پورت استکبار به ویژه شیطان بزرگ هم مصداق شعر حافظ است که گفته: ‌ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست/ عِرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری!

عزیزی

* رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تحت سلطه آمریکا چندین ماه خواص و نخبگان و جامعه ونزوئلا را تحت شدیدترین حملات روانی و ادراکی و رسانه‌‌ای قرار دادند تا خواص و مسئولان این کشور از درون بشکنند و فضا برای ربایش آسان رئیس‌جمهور این کشور توسط ارتش تروریستی آمریکا هموار شود. لذا ونزوئلا در یک عملیات رسانه‌ای و روانی سنگین چندماهه سقوط کرد.

مصطفی

* توئیت وایرال شده فعال رسانه‌ای آمریکایی؛ جهان برای جلوگیری از اسرائیل هسته‌ای به یک ایران هسته‌ای نیاز دارد! چرا که ترامپ و نتانیاهو خطرناک‌ترین مردان(درندگان) زنده هستند!

ولی‌زاده

* ونزوئلا نه کشور مسلمان بود، نه مرگ بر آمریکا در آنجا گفتند، نه تروریست داشت، نه از حزب‌الله و یمن حمایت کرد، نه ولایت فقیه و روحانیت داشت، نه حمایت مالی و لجستیکی از کشوری کرد و... ولی ونزوئلا نفت داشت. بنابراین، غارتگران به دنبال چپاول و غارت و استعمار و بلعیدن منابع کشورهای دیگر هستند.

هادی نوروزی

* بعد از ربایش مادورو‌، نایب‌رئیس‌مجلس هلند غلط زیادی کرده است. وزارت امور خارجه لازم است هرچه سریع سفیر این کشور را از ایران اخراج و مجلس هلند رسماً از ایران عذرخواهی کند.

نیک‌نام

* چشم غرب‌پرستان ‌به‌ویژه جریان اصلاحات روشن! دنیا ماهیت ترامپ آدم‌ربا و تروریست را بعد از ربایش مادورو شناخت ولی هنوز جریان منفعل آنان را نشناخته و در فکر رابطه و مذاکره با این وحوش هستند!

سعیدی

* نیروهای دلتا فورس که عملیات ربایش مادورو در ونزوئلا را انجام دادند و ترامپ با تبختر از آنها یاد کرد، همان نیرویی است که در طبس سیلی خورد، همان نیرویی که در لبنان شکست سختی خورد و چند افتضاح بزرگ دیگر. چند ماه پیش در غزه وارد شدند با کلی امکانات و تجهیزات تا چند اسیر را آزاد کنند اما فقط در مقابل چند مبارز حماس شکست مفتضحانه‌ای خوردند و با دادن تلفات فرار کردند. آنچه در ونزوئلا انجام شد یک اتفاق عادی در کشورهایی بود که نفوذی‌ها و مزدورها جولان می‌دهند. پس خیلی به این تبلیغات آمریکایی‌ها توجهی نکنید. داستان ونزوئلا و ربایش مادورو چیز دیگری است...

رسا

* پدر پنج شهید دفاع مقدس(شهیدان افراسیابی) در زمانی که آخرین فرزندش را به خاک می‌سپرد، تقاضا کرد یک بار دیگر فرزندش را ببیند. وقتی کفن را باز کردند، خطاب به آخرین فرزند شهیدش گفت: به آقا اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) سلام مرا برسان و بگو عذر می‌خواهم اگر دیگر پسری ندارم تقدیمت کنم! ما ملت شهادتیم و با بسیاری از کشورها مثل ونزوئلا فرق زیادی داریم. امثال ترامپ متوهم دوست دارد خیلی کارها بکند ولی چون ما ملت امام حسینیم قادر به غلط زیادی نیست!

ارسطویی

* مردم فهیم و با بصیرت ایران! رسانه‌های دشمنانمان روی موارد زیر متمرکز هستند و همه روزه از سوی ارتش رسانه‌ای ناتو در لندن، واشنگتن، پاریس و تل‌آویو، روی آنها کار می‌کنند؛ مخفی کردن پیشرفت‌های ایران، ضریب دادن به مشکلات و نارسایی‌ها، بزرگنمایی پیشرفت‌های دشمن، تسری دادن فساد یک یا چند مسئول به همه نظام، ناامید کردن مردم از بهبودی اوضاع، کشته‌سازی در اعتراضات و تجمعات، ترویج و تبلیغ افراد ناکارآمد و بی‌عرضه در انتخابات، توهین و تخریب قهرمانان سیاست و خدمت به کشور و جلوگیری از الگو شدن آنها و...!

کچویی

* رژیم صهیونیستی بارها بحث ربایش شهید سید حسن نصرالله را بررسی کرد. اما‌ حتی در مانورها هم شکست خورد و ناامید شد‌. و تنها راه برایش بمباران محل حضور سید بود. می‌خواهم عرض بکنم به مادورو خیانت و به آمریکایی‌ها تحویل داده شده است. این ترقه‌بازی‌ها هم نمایش آمریکایی‌ها در رسانه‌ها بود.

لاجوردی

* تحولات اخیر ونزوئلا و ربودن‌ رئیس‌جمهور این کشور ثابت کرد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و دموکراسی و احترام به مرزها و حاکمیت کشورها کشک اندر کشک است.

نقیان

*‌تا عده‌ای از هموطنان به وضع نابسامان اقتصادی و... اعتراض و نقدی بر مسئولان می‌کنند کفـتارها و گـرگ‌های آن طرف مـرز دوباره صدایشان درمی‌آید! به این مزدوران می‌گوییم، مسئله کاملاً داخلـی است و اصلاً به شما هیـچ ربطی ندارد. لطفاً خفقان بگیرید!

کمال‌پور

* سرمای امسال نیز مانع آن نشد که مردم کشورمان در مراسم بزرگداشت

۹ دی شرکت نکنند، به طوری که در ۹۰۰ نقطه از ایران اسلامی این مراسم برگزار شد. ولی چشم کور بی‌بی‌سی خبیث فارسی ندید و به دروغ گفت تنها سه شهر شیراز، شهرکرد و گرگان در 9 دی شرکت کردند!

پور حسام

* جناب دکتر پزشکیان! با توجه به عملکرد یک سال و نیم دولت شما، بازنگری در تیم مشاوران و همراهانتان یک ضرورت انکارناپذیر است.

شهبازی

* طراحی امروز دشمن، آشوب اقتصادی و هدف آن ایجاد ناآرامی در کشور از طریق اغوای مردم و القای ناکارآمدی نظام است. دشمن در فتنه سال ۱۳۸۸ نیز تلاش کرد با ایجاد ناآرامی، نظام را ساقط کند، اما بصیرت مردم از طریق خلق حماسه 9 دی این توطئه‌ها را خنثی کرد. امروز هم ملت ایران با آگاهی و هوشیاری سد محکمی در برابر طراحی‌های دشمن ایجاد کرده است.

علیمی

* در جنگ 12 روزه مقدمات حمله توسط ریزپرنده‌ها شروع شد. این بار توسط این اشرار مزدور، کلید خورده است. به نظرم هرچه سریع‌تر یک بیانیه محکم توسط شعام با موضوع شرایط خاص و امنیتی کشور باید صادر شود و تاکید گردد که با اغتشاشگران به عنوان عوامل نفوذی موساد قاطعانه برخورد خواهد شد.

محسنی‌نیا

* چند ماه پیش نیز‌ آمریکایی‌ها به خلبان مادورو در ازای چند میلیون دلار پیشنهاد داده بودند که او را تحویل دهد، اما خلبان به مادورو اطلاع داده بود.

جوانبخت

* یک رسانه صهیونی اذعان کرده موشک‌های کشورمان در جریان جنگ اخیر، خسارات و تلفات مهمی به این رژیم وارد کرده‌اند که تاکنون رسانه‌ای نشده است. شبکه «کان» در این باره اعلام کرده چندین موشک ایرانی به اهداف مهم اصابت کرده‌اند که از سوی مقامات تل‌آویو رسانه‌ای نشده و در چارچوب روایت موفقیت اسرائیل مدیریت و پنهان شده است. کارشناسان می‌گویند سانسور خسارات، بخشی از راهبرد حفظ بازدارندگی و تقویت جبهه داخلی رژیم صهیونی است.

خلیفه

* همزمان با بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های خارج‌نشین اقدام به انتشار شایعات زیادی درباره اعطای اقامت بی‌ضابطه به اتباع خارجی در ایران کرده‌اند. در حالی که این ادعاها دروغ محض و تهمت آشکار است. خط قرمز بررسی این لایحه، منافع ملی و امنیت کشور بوده و ساماندهی اتباع، جلوگیری از حضور غیرمجاز و ممانعت از تحمیل هزینه به مردم است.

ذبیحی

* دلار دیگر ابزار مبادله کالا نیست، بلکه حالا ابزار توطئه و اقدام به آشوب هم شده است. بنابراین سپردن مالکیتش به دست یک عده، خیانت به نظام و ملت ا‌ست.

ملاباشی

* بزرگترین ضعف امنیتی ما این هست که نوع برخورد سیستم قضائی و امنیتی ما با اغتشاشگران بازدارنده نیست و اکثر اوقات با کمترین تنبیه این آشوب‌طلبان آزاد می‌شوند. برخورد نظام با اغتشاشگران باید به حدی قاطع و محکم باشد که کسی جرأت نکند علیه امنیت ملی اقدام نماید.

پارسا

* ویکتوریا آزاد، مشاور سابق رضا ربع پهلوی،که ۲۰ سال حامی و مشاور پهلوی بوده، با انتقاد از عملکرد و رفتار وی گفته رضا پهلوی مردم ایران را چه می‌پندارد که تصور می‌کند باید بیاید و پادشاه آنان شود و مردم نیز هزینه پادشاه شدن او را بپردازند. او افزوده رضا پهلوی فردی فاسد است که درک و توان تحلیل مسائل را ندارد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که انتقادهای داخلی از رهبران اپوزیسیون خارج‌نشین همچنان ادامه دارد و وجود چنین دیدگاه‌هایی فاصله این افراد با مردم ایران را آشکار می‌کند.

محسنیان