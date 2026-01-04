برگزاری سالگرد سپهبد سلیمانی در عراق و لبنان شیخ نعیم قاسم: او نمونه کامل اطاعت از خدا بود
مراسمهای بزرگداشت سرداران مقاومت در عراق و لبنان برگزار شد. در لبنان، دبیرکل حزبالله گفت: «نگاه سلیمانی به رهبر سید علی خامنهای، مبتنی بر محبت، ولاء، تعامل و اطاعت بود.»
برگزاری مراسم سالگرد ترور سردارانِ جنگ با داعش، در عراق و لبنان، صرفاً یک آیین یادبود نمادین نیست، بلکه بازتابی از تداوم منازعهای عمیقتر در معادلات امنیتی و سیاسی منطقه است. شش سال پس از حمله پهپادی آمریکا به فرودگاه بغداد، این واقعه همچنان به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ تحولات عراق،
منطقهای و فرامنطقهای مورد ارجاع قرار میگیرد. اظهارات مقامات سیاسی و نظامی عراق و لبنان در این مراسمها، بیش از آنکه صرفاً ناظر بر ستایش شخصیتها باشد، بر پیوند میان تجربه میدانی مبارزه با داعش، نقش نیروهای مقاومت در تثبیت ساختارهای امنیتی دولت عراق، و پیامدهای استراتژیک ترور فرماندهان مهم این جریان تمرکز دارد. از این منظر، یادآوری این سرداران بهمثابه نماد یک «مدل امنیتی» و «الگوی سازماندهی نظامی» مطرح میشود که آثار آن، به گفته مقامات عراقی، فراتر از یک مقطع زمانی خاص و محدود به یک کشور باقی نمانده است.
نمونه کامل اطاعت
ادامه مراسمهای سالروز شهادت سرداران مقاومت، سلیمانی و مهندس، در آغازین روز این هفته نیز برگزار شد. شیخ «نعیم قاسم»، دبیرکل حزبالله لبنان، روز شنبه، در سخنانی با گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سرداران شهید سلیمانی و مهندس، گفت: «شهید سلیمانی به دلیل خصوصیات برجسته خود به سرعت در مسئولیتها و میادین مختلف ترفیع گرفت و رشد کرد.» وی با تأکید بر توانمندیهای نظامی سردار سلیمانی، تصریح کرد: «سلیمانی از شایستگیهای نظامی چشمگیر برخوردار بود و همواره در حال تمرین و آموزش مستمر بود.» نعیم قاسم گفت: «سلیمانی نمونهای در اطاعت از خدا و حامل پروژه اسلامی اصیلی بود که در راستای منافع انسان تلاش میکرد.» وی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی دارای مدال «ذوالفقار» بالاترین مدال نظامی بود، گفت: «نگاه سلیمانی به رهبر سید علی خامنهای، مبتنی بر محبت، ولاء، تعامل و اطاعت بود که یکی از دلایل موفقیت در روابط با رهبری حکیمانه بهشمار میرود. سپهبد شهید قاسم سلیمانی فرمانده محور مقاومت و از عشاق امام خمینی بود.»
نقش شهید سلیمانی در شکست پروژه آمریکایی
وی در ادامه گفت: «حاج قاسم را از دست دادیم اما او مدال شهادت در مقابله با طاغوت آمریکایی را کسب کرد، ما به راه ادامه میدهیم و خون تو به ما انگیزه اضافی داد، این انگیزه ادامه خواهد یافت.» دبیرکل حزبالله لبنان با اشاره به اینکه شهید ابومهدی مهندس نیز نقش بسزایی داشته، گفت: «عراق توانست پروژه موسوم به حکومت داعش که در اصل پروژه آمریکایی بود، ساقط کند. اینجا باید به نقش شهدای سپاه پاسداران اسلامی مبارک و فرماندهانی که در این منطقه خون دادند، اشاره کنیم. همانگونه که در این مناسبت، شهید طباطبایی را یاد میکنیم؛ کسی که در این مسیر فداکاری کرد. مسیر ما قدرتمند و ادامهدار است و انشاءالله نیرومندتر نیز خواهد شد. استکبار جهانی، در رأس آن اسرائیل، موجودیتی را با اهداف توسعهطلبانه کاشت و این اقدام با هدف سیطره بر نسلهای آینده انجام شد تا در زمان نیاز به ابزاری مورد استفاده قرار گیرد. این نقطه جغرافیایی که در منطقه ما انتخاب کردند، نقطهای حساس است و به همین دلیل با دقت انتخاب شده است.»
سلیمانی و مهندس ، الگوی ارتشهای جهان
همچنین معاون رئیس ستاد کل سازمان حشدالشعبی با تأکید بر نقش تعیینکننده سرداران مقاومت در تثبیت قدرت عراق، اعلام کرد که ترور در فرودگاه بغداد تلاشی برای ضربه زدن به پروژه مقاومت و دستاوردهای بزرگ حشدالشعبی
بوده است.
به گزارش «ایسنا»، «ابوعامر عیساوی»، معاون رئیس ستاد کل سازمان حشدالشعبی عراق، در گفتوگو با برنامه «قبل الغد» از شبکه «العهد»، با اشاره به ترور فرماندهان پیروزی در فرودگاه بغداد، گفت: «حادثه فرودگاه واکنشی مستقیم به پیروزیهایی بود که عراق در نبرد با داعش به دست آورد. آمریکا به دنبال ناکام گذاشتن پروژه مقاومت و حشدالشعبی بود و تلاش کرد با خالی کردن صحنه از فرماندهان پیروزی، این مسیر را متوقف کند... عقیده رزمی حشدالشعبی پس از شهادت شهید مهندس نهتنها تضعیف نشد، بلکه تقویت و عمیقتر شد. فرماندهان پیروزی، یک روش و مکتب نظامی ایجاد کردند که امروز آثار آن در بسیاری از ارتشهای جهان قابل مشاهده است. دستاوردهای نظامی و پیروزیهای عراق در نبرد با داعش، بهطور کامل به همت نیروهای امنیتی عراق و پشتیبانی ایران محقق شده است.»
آن آزمایش سخت
فالح فیاض نیز تأکید کرد که حشدالشعبی در ایجاد همزیستی میان گروههای مقاومت نقش بسزایی داشت. به گزارش ایسنا، «فالح فیاض»، رئیس سازمان حشدالشعبی عراق، روز یکشنبه، در ششمین سالروز شهادت قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس اظهار کرد: «عراق قبل از سال ۲۰۱۴ با عراق بعد از آن تفاوت دارد، تجربه دفاع، یک تجربه کاملاً عراقی بود.» فیاض گفت: «آن آزمایش سخت، بازسازی ارتش دلاور و وزارت کشور ما بود و نیروهای حشدالشعبی ما، از آن حمایت کردند.»
فداکاری شهیدان نقشی محوری در آزادسازی عراق داشت
رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز در پیامی به مناسبت این سالروز اعلام کرد: «در ششمین سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی، فداکاریها و نقشهای محوری این شهدای بزرگوار در آزادسازی عراق را یادآوری میکنیم.» در ادامه این پیام، «سید عمار حکیم» تأکید کرد: «ایثار، زبان بزرگان است و پایداری آنان، امید را در دل آزادگان میکارد.»
ایران نقش مهمی در پیروزی عراق بر تروریسم داشت
در مراسم بزرگداشت سرداران مقاومت، نخستوزیر دولت پیشبرد امور عراق هم با اشاره به نقش شهیدان سلیمانی و مهندس و حمایت ایران در پیروزی عراق بر تروریسم، گفت که مرجعیت دینی بر خلع سلاح و انحصار آن در دست حکومت تأکید کرده است. او گفت: «۶ سال قبل در تجاوزی که به حاکمیت ملی عراق انجام شد، حملهای فجیع، ابومهدی مهندس و قاسم سلیمانی، رهبران مقاومت و همراهان آنها را هدف قرار داد، جنایتی که در فرودگاه بغداد انجام شد، تجاوز بزرگی به یک مکان غیرنظامی و امن بود که در قوانین بینالمللی تعرض به آنها ممنوع اعلام شده و مرجعیت عالیقدر دینی نیز آن را حملهای وحشیانه توصیف کرد.»
یادآور درسهایی از ایثار و فداکاری
همچنین به گزارش «مهر» به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «هیبت حلبوسی»، رئیس جدید پارلمان عراق، در این مراسم گفت: «سالروز شهادت فرماندهان پیروزی یادآور درسهایی از ایثار و فداکاری است و راه را برای مرحله جدیدی از پیروزی هموار کرده است. شهادت فرماندهان پیروزی یک مسئولیت ملی ایجاد و فداکاریهای آنها به تشکیل نهادهای کشور کمک کرده است و باید این دستاورد ملی حفظ شود.» حلبوسی به اهمیت این مراسم در وحدت صفوف و در اولویت قرار دادن منافع عالی ملی اشاره کرد. وی در ادامه بر اهمیت پایبندی به زمانبندیهای قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید تأکید کرد.