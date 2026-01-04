در حمله‌ای مسلحانه به شمال نیجریه، ده‌ها نفر از اهالی یک روستا کشته و چندین نفر دیگر ربوده شدند.

در ادامه حملات تروریستی شبه‌نظامیان مسلح ناشناس در شمال نیجریه، منابع محلی این کشور شنبه‌شب گزارش دادند گروهی افراد مسلح وارد روستای «کاسووانداجی» در شمال نیجریه شدند و با تیراندازی به ساکنان، حداقل ۳۰ نفر را به قتل رساندند و تعدادی دیگر را ربودند. با این‌ حال، دو نفر از اهالی شمار قربانیان را ۳۷ نفر اعلام کرده‌اند و هشدار داده‌اند که تعداد واقعی ممکن است بیشتر باشد، زیرا هنوز تعدادی از اهالی مفقود هستند. به گزارش فارس به گفته سخنگوی پلیس استان «نیجر»، مهاجمان همچنین بازار محلی و چندین خانه را به آتش کشیدند. اهالی منطقه ادعای پلیس مبنی بر اعزام نیرو برای نجات افراد ربوده‌شده را رد کردند.

گفتنی است حملات مسلحانه به روستاها در شمال و مرکز نیجریه، به‌ویژه در استان نیجر، پدیده‌ای تکراری است. گروه‌های مسلح اغلب از مناطق دورافتاده و جنگل‌های متروکه به عنوان پایگاه و مسیر نفوذ استفاده می‌کنند و با تیراندازی، آتش‌زدن خانه‌ها و ربایش اهالی، ضمن ایجاد رعب و وحشت، کنترل نسبی بر این مناطق به دست می‌آورند. نمونه‌ای از این خشونت‌ها، ربایش بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز و معلم یک مدرسه کاتولیک در نوامبر(آبان) گذشته در نزدیکی روستای پاپیری بود. گرچه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله به روستای کاسووانداجی را برعهده نگرفته است، اما تحلیلگران امنیتی معتقدند انگیزه مهاجمان عمدتاً شامل اخاذی مالی، ایجاد رعب، و تسلط بر مناطق کم‌امنیت است.