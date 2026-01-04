قطعی برق گسترده در صنعتیترین کشور اروپا!
به دنبال آتشسوزی عمدی در پایتخت آلمان که عنوان صنعتیترین کشور اروپا را دارد و قطعی گسترده برق، مقامات این شهر اعلام کردند که برق حدود ۳۵هزار خانوار تا پنجشنبه هفته جاری وصل نمیشود.
مقامات برلین پایتخت آلمان اعلام کردند که دهها هزار خانه در این شهر تا پنجشنبه هفته جاری بدون برق خواهند بود. گفته میشود این وضعیت در پی آتشسوزی عمدی و آسیب به کابلهای برق رخ داده است. گزارشها حاکی است سیستم گرمایش برخی از خانهها نیز از کار افتاده، زیرا قطعی برق همزمان با سرمای زمستانی در آلمان، زیرساختهای محلی را تحت تأثیر قرار داده است.
اوایل روز شنبه خدمات اورژانس برلین هشداری دریافت کرد مبنی بر اینکه چندین کابل ولتاژ بالا روی پلی در نزدیکی یک نیروگاه برق دچار آتشسوزی شدهاند. هرچند آتشنشانان به سرعت آتش را خاموش کردند، اما به گفته اپراتور شبکه برق برلین، نزدیک به ۴۵هزار و ۵۰۰ خانه و ۲هزار و ۲۰۰ کسبوکار در مناطق جنوبغربی پایتخت آلمان بدون برق ماندهاند.
مقامات برلین در بیانیهای اعلام کردند که خسارات گسترده ناشی از این آتشسوزی بدان معناست که نزدیک به ۳۵هزار خانوار تا بعدازظهر پنجشنبه هفته جاری بدون برق خواهند بود، اما برق سایر خانهها باید تا اوایل امروز یکشنبه وصل شود.
به گزارش روز یکشنبه «ایرنا» از روزنامه انگلیسی «گاردین»، «فرانسیسکا گیفی»، سناتور برلین در امور اقتصادی، در همین زمینه گفت: «ما با یک قطعی برق بسیار جدی مواجهیم که دهها هزار خانوار و کسبوکار، از جمله مراکز مراقبتی، بیمارستانها، مؤسسات اجتماعی و شرکتها را تحت تأثیر قرار داده است.» اپراتور برق برلین نیز هشدار داد که کار تعمیر «زمان بسیار زیادی به طول میانجامد» و رسانههای محلی گزارش دادند که هوای سرد مانع تلاشها برای نصب کابلهای زیرزمینی جدید شده است. از سوی دیگر، پلیس برلین اعلام کرد که نزدیک به ۱۶۰ نفر نیرو برای بررسی علل حادثه به منطقه اعزام کرده است.
سناتور برلین در بخش دیگری از اظهاراتش، این قطعی برق را در مقایسه با ماه سپتامبر (شهریور) شدیدتر دانست؛ زمانی که پلیس آتشسوزی عمدی را دلیل حادثه اعلام کرد و در نهایت نیز یک گروه آنارشیست ناشناس مسئولیت آن را برعهده گرفت. گاردین در پایان یادآوری میکند که آتشسوزی روز گذشته در آلمان در حالی رخ میدهد که این کشور پیش از این نسبت به فعالیتهای خرابکارانه علیه زیرساختهایش، از جمله از سوی بازیگران خارجی مانند روسیه، در حالت آمادهباش قرار داشته است.
اشتباه از نوع آلمانی!
در پایان گفتنی است، این رویداد این پرسش را پیش میکشد که چگونه کشوری که همواره به عنوان نماد نظم، فناوری پیشرفته و قدرت صنعتی در اروپا معرفی میشود، در برابر اختلالی محدود تا این اندازه آسیبپذیر ظاهر میشود. اتکای سنگین به زیرساختهایی که ظاهراً مقاوم و مدرن تلقی میشوند، زمانی که با بحرانهای پیشبینینشده مواجه میشوند، شکاف میان تصویر ساختهشده از کارآمدی مطلق و واقعیتهای میدانی را آشکار میکند.
شاید مسئله نه کمبود فناوری، بلکه غلبه نگاه خوشبینانه به پایداری سیستمها و تأخیر در بازنگری جدی در امنیت و تابآوری زیرساختها باشد، موضوعی که برای کشوری با جایگاه صنعتی آلمان، بیش از آنکه یک حادثه مقطعی تلقی شود، نشانهای هشداردهنده از ضرورت بازتعریف اولویتها در مدیریت ریسک و سرمایهگذاری بلندمدت است. ادامهدار شدن چنین اختلالهایی میتواند پیامدهایی فراتر از یک نارضایتی کوتاهمدت شهری به همراه داشته باشد و به تدریج اعتماد عمومی به کارآمدی نهادهای مسئول را تضعیف کند. در سطح اقتصادی، توقف یا کندی فعالیت کسبوکارها و خدمات وابسته به انرژی، زنجیرهای از خسارتهای پنهان را ایجاد میکند که لزوماً در آمارهای فوری دیده نمیشود. از منظر اجتماعی نیز اختلال در خدمات حیاتی میتواند شکافهای موجود را تشدید کرده و گروههای آسیبپذیرتر را بیش از دیگران تحت فشار قرار دهد. در مجموع، تکرار چنین رخدادهایی این خطر را به همراه دارد که ثبات زیرساختی، که یکی از پایههای اصلی قدرت صنعتی محسوب میشود، بهتدریج به نقطهای شکننده و پرهزینه تبدیل شود.
آلمان اگرچه به عنوان یکی از صنعتیترین و سازمانیافتهترین اقتصادهای جهان شناخته میشود، اما این جایگاه لزوماً به معنای ثبات پایدار و بیچالش نیست. وابستگی عمیق این کشور به صادرات، انرژی ارزان و زنجیرههای تأمین جهانی، آن را در برابر شوکهای ژئوپولیتیکی، بحرانهای انرژی و رکودهای بینالمللی آسیبپذیر کرده است، مسائلی که در سالهای اخیر به وضوح خود را نشان دادهاند. در کنار آن، فرسودگی زیرساختها، کندی تحول دیجیتال، فشار جمعیتی ناشی از پیر شدن جامعه و کمبود نیروی کار ماهر، توان رقابتی صنعت آلمان را بهتدریج تحت فشار قرار داده است. از اینرو، نگاه بیش از حد خوشبینانه به ثبات اقتصادی آلمان و کشورهای مشابه، نادیده گرفتن مجموعهای از تنشهای ساختاری است که میتواند در بلندمدت این الگوهای صنعتی موفق را با چالشهای جدیتری روبهرو کند.