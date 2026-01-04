سرویس خارجی-

جهان همچنان از عملیات جنایتکارانه آمریکا در ونزوئلا و دزدیدن رئیس‌جمهور قانونی این کشور خشمگین است. در بسیاری از کشورها از جمله اروپا و خود آمریکا، مردم با برپایی تظاهرات از ترامپ خواستند جنگ‌افروزی را متوقف و مادورو را آزاد کند.

عملیات جنایتکارانه و تجاوزکارانه صبح شنبه آمریکا در خاک ونزوئلا و دزدیدن «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور قانونی این کشور به همراه همسرش هنوز تیتر یک بسیاری از رسانه‌های جهان است. قانون جنگل، خیانت به آمریکا، جنگ به خاطر نفت، عصر برده‌داری و بازگشت به امپریالیسم، تیترهایی است که رسانه‌ها، مقامات و کارشناسان جهان با آن به استقبال جنگ‌افروزی ترامپ در ونزوئلا رفته‌اند. بسیاری در جهان از این عملیات که نقض آشکار قوانین بین‌المللی و نشان‌دهنده حاکمیت قانون جنگل است، شوکه شده‌اند. آن طور که رسانه‌های آمریکایی از جزئیات این تجاوز نوشته‌اند برای این عملیات ماه‌ها برنامه‌ریزی شده بود و با خیانت اطرافیان مادورو اجرای این عملیات تسهیل شده است. در داخل ونزوئلا، این عملیات با یک عملیات سایبری آغاز شد که برق بخش‌های بزرگی از کاراکاس را قطع کرد و شهر را در تاریکی فرو برد تا هواپیماها، هواپیماهای بدون سرنشین و هلی‌کوپترها بتوانند بدون شناسایی نزدیک شوند. بیش از ۱۵۰ هواپیمای نظامی، شامل هواپیماهای بدون سرنشین، جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌ها، در این مأموریت آدم‌ربایی شرکت کردند و از ۲۰ پایگاه نظامی و کشتی‌های نیروی دریایی مختلف به حرکت درآمدند. به گفته یک مقام ارشد ونزوئلایی که با نیویورک‌تایمز صحبت کرده است، در حمله روز شنبه به ونزوئلا حداقل ۴۰ نفر، از جمله پرسنل نظامی و غیرنظامیان، کشته شدند. پیش‌تر، مقامات ونزوئلایی اعلام کرده بودند که کارمندان دولتی، نیروهای نظامی و غیرنظامیان در حمله آمریکا کشته شده‌اند.

تظاهرات جهانی

دیروز به دنبال تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا شهرهای مختلف آمریکا و بسیاری از پایتخت‌های جهان شاهد اعتراضات گسترده علیه جنگ‌طلبی ترامپ بود. براساس گزارش رسانه‌های آمریکایی اعتراضات در 75 شهر این کشور برگزار شد. معترضان در شهرهای مختلف از واشنگتن دی‌سی تا نیویورک که مادورو برای محاکمه به آن منتقل شده است، تجمع کردند و سیاست دولت آمریکا را زیر سؤال بردند. معترضان ضد جنگ، از اینکه پول مالیات‌دهندگان آمریکایی صرف جنگ‌افروزی‌های دولت آمریکا می‌شود، به‌شدت معترض بودند. معترضان در میدان «تایمز» نیویورک دست‌نوشته‌هایی را حمل می‌کردند که از دولت ترامپ می‌خواست در امور داخلی ونزوئلا دخالت نکند و فوراً او را کند. معترضان در نیویورک یکصدا فریاد می‌زدند: دست سر از ونزوئلا بردارید. بر روی دست‌نوشته‌های برخی از معترضان نیز نوشته شده بود: به جای جنگ و اشغال، به اشتغال و آموزش بودجه اختصاص دهید. در نیویورک یکی از سازمان‌دهندگان این تظاهرات به سی‌ان‌ان گفت: «ما شغل و آموزش می‌خواهیم، نه جنگ و اشغال.» ویدیوهای منتشرشده از این اعتراضات نشان می‌دهد که جمعیت انبوهی با در دست داشتن دست‌نوشته‌هایی علیه «جنگ برای نفت» و «امپریالیسم آمریکایی»، خیابان‌ها را پر کرده‌اند. مردم فیلادلفیا حتی خواستار استیضاح رئیس‌جمهور آمریکا شدند. در کوبا، مکزیک، یونان فرانسه، اسپانیا و هند نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد و مردم پرچم‌های آمریکا و آدمک ترامپ را به آتش کشیدند. تظاهرکنندگان در پاریس علیه تجاوز آمریکا به ونزوئلا

شعار دادند: «دونالد ترامپ! گُم‌شو؛ کاراکاس متعلق به تو نیست».

جنگ‌افروزی برای فرار از مشکلات داخلی

تقریباً غیر از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که به ترامپ بابت این آدم‌دزدی تبریک گفته، سران و مقامات بسیاری از کشورهای جهان آن را محکوم کردند. در داخل آمریکا جدای از تظاهرات مردمی، اعتراضات سیاستمداران به این جنگ بسیار گسترده بود. در حالی که چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه از اقدام دونالد ترامپ حمایت کردند، اغلب سیاستمداران دموکرات که به‌عنوان نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ شناخته می‌شوند، این عملیات را به‌شدت محکوم کردند و آن را «غیرقانونی»، «بی‌برنامه» و مغایر با وعده‌های انتخاباتی ترامپ دانستند. اعضای دموکرات کنگره آمریکا روز شنبه اعلام کردند که مقامات ارشد دولت رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در جریان جلسات توجیهیِ اخیر درباره ونزوئلا، با اصرار بر اینکه قصد تغییر حکومت در کاراکاس را ندارند، به آنان دروغ گفته‌اند.

تارنمای آمریکایی «پولیتیکو» در این‌باره نوشت: رقبای ارشد دموکرات ترامپ در انتخابات‌های پیش‌رو، به‌شدت سیاست خارجی وی را مورد انتقاد قرار داده و تلاش می‌کنند بین رئیس‌جمهور و رای دهندگان خسته از مداخلات خارجی تمایز قائل شوند. به گفته آن‌ها ترامپ این عملیات را با هدف منحرف کردن توجهات از وخامت اوضاع سیاسی در داخل کشور انجام داد. «پیت بوتیتج» وزیر حمل‌ونقل سابق آمریکا در پیام‌رسان ایکس نوشت: «این یک الگوی قدیمی و آشکار از رئیس‌جمهوری نامحبوب است که در رسیدگی به مسائل اقتصادی شکست خورده و محبوبیتش را در داخل کشور از دست داده است. مردم آمریکا نمی‌خواهند وقتی که مقامات ما نمی‌توانند وضعیت زندگی مردم را بهتر کنند، یک کشور خارجی را اداره کنند». ساعاتی بعد از اعلام دستگیری نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا، کمیته ملی دموکرات‌ها با انتشار پیام در پست الکترونیک با هدف جلب حمایت‌های مالی برای انتخابات، این حمله را «جنگ دیگری مغایر با قانون اساسی آمریکا از سوی ترامپ» توصیف کرد. در این پیام که توسط «کِن مارتین» رئیس این کمیته منتشر شده، آمده است: ترامپ وعده صلح داد اما باعث هرج‌ومرج شده است. مهم‌ترین کاری که ما اکنون می‌توانیم انجام دهیم تلاش برای انتخاب دموکرات‌های بیشتری است که بتوانند قدرت دولت کنونی را تحت نظارت در آورند و از فاجعه بیشتری جلوگیری کنند.»

«کامالا هریس»، معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا و همچنین رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ در 2024، همگام با بسیاری از کارشناسان تأکید کرده که رئیس‌جمهور آمریکا فقط به دنبال نفت ونزوئلا است. ونزوئلا بیشترین ذخایر نفت خام را در جهان دارد و از این حیث، برای شرکت‌های نفتی آمریکا اهمیت بسیاری دارد. هریس در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اقدام ترامپ در دستگیری مادورو را اقدامی «غیرقانونی» و «غیرعاقلانه» توصیف کرده و نوشت: «این اقدام، آمریکا را کشوری امن‌تر، قدرتمندتر یا مقرون‌به‌صرفه‌تر نخواهد ساخت.» این سیاستمدار دموکرات تأکید کرده است هدف پشت پرده، نفت است اما ترامپ با بهانه‌هایی چون «موادمخدر و دموکراسی» این اقدامات خود را توجیه می‌کند. هریس نوشته که مردم آمریکا از شنیدن این «دروغ‌ها خسته شده‌اند».

معاون مادورو رئیس‌جمهور موقت

در داخل ونزوئلا به نظر می‌رسد پس از شوک اولیه ربایش مادورو و همسرش، معاون وی توانسته است کنترل نسبی اوضاع را به دست بگیرد. دیروز دیوان عالی ونزوئلا دستور داد «دلسی رودریگز»، پس از ربوده‌شدن «نیکلاس مادورو»، وظایف رئیس‌جمهور موقت را برعهده بگیرد. به گزارش رویترز، در حکم دیوان عالی ونزوئلا آمده است که رودریگز «به منظور تضمین تداوم امور اداری و دفاع همه‌جانبه از ملت»، سمت سرپرست دولت ونزوئلا را برعهده خواهد گرفت.

«رودریگز» پس از انتصاب به عنوان رئیس‌جمهور موقت این کشور در سخنرانی تلویزیونی در کنار وزرای دفاع و خارجه این کشور در اشاره به تجاوز نظامی آمریکا به خاک کشورش و عملیات ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا، گفت: «دولت‌های جهان از اینکه جمهوری بولیواری ونزوئلا قربانی و هدف حمله‌ای از این نوع واقع شده، که بدون شک رنگ‌وبوی صهیونیستی دارد، بهت‌زده شده‌اند». رودریگز‌، خواستار آزادی مادورو و همسرش شد و تأکید کرد که ونزوئلا هرگز مستعمره هیچ کشوری نخواهد شد. رودریگز گفت که آماده هستیم تا با تمام توان از کشور حمایت کنیم و به مردم می‌گوییم که دولت همچنان در کشور پابرجاست. معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت که هرگز اجازه تجاوز نظامی به کشور را نخواهیم داد.

ما ونزوئلا را اداره خواهیم کرد!

اظهارات ترامپ‌، «جی‌دی ونس» معاون ترامپ، «مارک روبیو» وزیر امورخارجه و «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا بعد از تجاوز نظامی آشکار به ونزوئلا، به خوبی نشان می‌دهد که عملیات جنگی آمریکا در خاک ونزوئلا نه به خاطر موادمخدر بلکه برای سلطه بر ذخایر عظیم نفتی این کشور است. از سوی دیگر آنها اعلام کردند در صورت مقاومت دولت و ملت ونزوئلا در مقابل خواسته‌های امپریالیستی آمریکا، بار دیگر به این کشور حمله می‌کنند! رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه در گفت‌وگو با روزنامه «نیویورک‌پست» اعلام کرد که واشنگتن در صورتی که معاون نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا مطابق خواسته‌های آمریکا عمل کند، نیازی به اعزام نیروهای نظامی به این کشور نخواهد داشت. ترامپ با اشاره به گزینه‌های پیش‌روی دولت آمریکا، افزود: «ما موج دومی داریم که بسیار بزرگ‌تر از موج نخست است و معاون مادورو این موضوع را به‌خوبی درک می‌کند».

جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا هم با دفاع از اقدامات واشنگتن در قبال ونزوئلا، مدعی شد که ترامپ از ابتدا خطوط قرمز خود را به‌روشنی اعلام کرده و بازداشت نیکلاس مادورو را بخشی از اجرای همین سیاست‌ها دانست. به گزارش ایسنا، «جی‌دی ونس» در اظهاراتی عجیب درباره تحولات اخیر ونزوئلا اعلام کرد که «دونالد ترامپ» «گزینه‌های متعددی برای خروج از بحران ونزوئلا» ارائه کرده، اما در طول این روند بر دو موضوع به‌طور شفاف پافشاری داشته است: «توقف قاچاق موادمخدر و بازگرداندن نفتی که از دید واشنگتن به سرقت رفته است.»