تشدید نگرانیها از زوال عقل ترامپ به روایت روزنامه «دیلی بیست»
روزنامه آمریکایی دیلیبیست در گزارشی از تشدید بیماری زوال عقل دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا خبر داد.
دکتر «وین گوپتا» تحلیلگر پزشکی جدیدترین لاف ترامپ رئیسجمهور ۷۹ساله آمریکا که دوباره از کسب نمره صددرصدی در سومین آزمون شناختی، ابراز خوشحالی کرد را مورد بحث قرار داد. به گفته وی عادت «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا به لافزدن در مورد موفقیت در آزمونهای شناختی متعدد، ممکن است بدترین ترسها و نگرانیها درباره وضعیت سلامتیاش را تایید کرده باشد.
به نوشته دیلیبیست، این اظهارنظر از سوی این تحلیلگر پزشکی در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «پزشکان کاخسفید همین الان گزارش دادند که من در سلامت کامل هستم و برای سومینبار متوالی در آزمون شناختیام کاملاً موفق شدم یعنی صد در صد سؤالات پرسیدهشده درست پاسخ دادم، چیزی که هیچ رئیسجمهور یا معاون رئیسجمهور قبلی حاضر به انجام آن نبود. در ضمن، من قویاً معتقدم که هر کسی که برای ریاستجمهوری یا معاون رئیسجمهور کاندیدا میشود، باید به طور اجباری مجبور به انجام یک آزمون شناختی قوی، معنادار و اثباتشده شود. کشور بزرگ ما را نمیتوان توسط افراد احمق یا بیکفایت اداره کرد.»
به گزارش ایسنا دکتر گوپتا گفت: «این، آن انعطافپذیریای نیست که ترامپ فکر میکند. شما این کار را یک روز در میان انجام نمیدهید و از آن به عنوان مدرکی دال بر اینکه از نظر شناختی در آنجا هستید، استفاده نمیکنید. وی افزود: «کسانی که تمایل دارند آزمونهای شناختی را با آن سطح از تکرار انجام دهند، معمولاً نگران وجود زوال عقل در مراحل اولیه یا اختلال شناختی هستند، بنابراین ممکن است خودشان را در معرض چیزی قرار دهند که نمیخواهند خودشان را در معرض آن قرار دهند.»
ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری خود با گمانهزنیهای فزایندهای پیرامون سلامت شناختیاش روبهرو بوده است، به طوری که چندین متخصص پزشکی و همچنین یکی از بستگانش اظهار داشتند که زوال عقل او به وضوح آشکار است.
دکتر «جان گارتنر» روانشناس، پیشتر به دیلیبیست گفته بود انجام چندینباره ارزیابیهای شناختی مشابه بیانگر این است که پزشکان ترامپ در حال ارزیابی زوال عقل نیستند، بلکه دارند آن را رصد میکنند. گارتنر خاطرنشان کرد: «شاید بتوان یکبار، فقط با توجه به سن و به عنوان بخشی از معاینه فیزیکی، شرکت در چنین آزمونی را توجیه کرد. اگر سهبار چنین آزمونی انجام شود، یعنی زوال عقل را ارزیابی نمیکنید. یعنی دارید زوال عقل را زیر نظر میگیرید.»
این روانشناس پیش از این به رفتارهای دمدمیمزاج و فزاینده رئیسجمهور به عنوان مدرکی دال بر زوال شناختی او اشاره کرده و در نوامبر گذشته به دیلیبیست گفت: «وقتی افراد به زوال عقل مبتلا میشوند، به بدترین نسخه از خودشان تبدیل میشوند. هر گونه مشکل یا مسئله شخصیتی افراد مبتلا به زوال عقل که داشته باشند، شروع به بدتر شدن میکند و آنها حتی به نسخههای خامتر، آشفتهتر، پرخاشگرتر و گیجتر از آن اختلال شخصیت تبدیل میشوند.»
تشدید شایعات درباره بیماری ترامپ
این اظهارنظر در حالی مطرح شده که ترامپ همچنین مرتباً با کبودی روی دست خود دیده شده است؛ مسئلهای که کاخسفید آن را به دستدادنهای مکرر و تجویز روزانه آسپرین نسبت میدهد. وی همچنین با تورم مچ پاها که احتمالاً نتیجه تشخیص نارسایی مزمن وریدی اوست روبهروست که هر دو به نگرانیها در مورد تناسب اندام او برای تصدی این سمت افزوده است. در ضمن، تمایل ترامپ به چرتزدن در جلسات رسمی نیز بر نگرانیها افزوده است.
کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نیز طی روزهای اخیر عکسهایی از ترامپ ۷۹ساله منتشر کردند و مدعی شدند که در دست او «سوراخ»هایی ایجاد شده است.
خبرنگار «آرون روپار» در ایکس تصاویری از ترامپ در حال دیدار با ولودیمیر زلنسکی، منتشر کرد و نوشت: «به نظر میرسد در دست چپ ترامپ یک سوراخ وجود دارد. دستهای او امروز خیلی تغییر رنگ پیدا کردهاند.» روپار در پست دیگری اشاره کرد که دست راست ترامپ هم پیشتر دچار تغییر رنگ شده بود و اکنون دست چپ او هم این وضعیت را دارد. در تیرماه، کاخسفید اعلام کرد ترامپ به «نارسایی مزمن وریدی» (CVI) مبتلا شده است؛ بیماری غیرکشندهای که در آن وریدهای پا نمیتوانند خون را به خوبی به قلب بازگردانند. سن یکی از موضوعات کلیدی در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ بود
و ترامپ بارها رقیب خود، جو بایدن، را به دلیل سن بالا نقد کرده بود.