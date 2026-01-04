آزمایش موشک بالستیک در کرهشمالی همزمان با سفر رئیسجمهور کره جنوبی به پکن
کرهشمالی، همزمان با سفر رئیسجمهور کرهجنوبی به چین، موشکهای بالستیک شلیک کرد.
ارتش کرهجنوبی اعلام کرد: کرهشمالی، صبح یکشنبه به وقت محلی، چندین موشک بالستیک را از پیونگیانگ، پایتخت خود، به سمت دریا در سواحل شرقی خود شلیک کرد که نخستین آزمایش موشکی از سوی این کشور در سال جدید میلادی محسوب میشود. به گزارش «ایسنا»، اولین پرتاب موشکهای بالستیک کرهشمالی در دو ماه گذشته در شرایطی صورت میگیرد که «لی جائه میونگ»، رئیسجمهور کرهجنوبی، در سفری رسمی به چین رفته است، سفری که سئول اعلام کرده است در آن درباره صلح در شبهجزیره کره گفتوگو خواهد شد. وزارت دفاع ژاپن نیز اعلام کرد کرهشمالی موشکهای بالستیک شلیک کرده است. رسانههای دولتی کرهشمالی هم گزارش دادند که «کیم جونگ اون»، رهبر کرهشمالی، در جدیدترین بازدید خود از یک کارخانه مهماتسازی، در روز شنبه، خواستار افزایش بیش از دو برابری ظرفیت تولید سلاحهای هدایتشونده تاکتیکی شد.