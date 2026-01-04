هى تو گوش‌ها خواندند اين را؛ همه چيز بايد از آنجا باشد؛ همه چيز ما وابسته بايد باشد، اخلاق‌مان هم بايد وابسته باشد؛ وقتى هم كه آزادى مى‏خواهيم‏ يك آزادى غربى مى‏خواهيم؛ ما بايد غربى باشيم؛ يك آزادى مى‏خواهيم كه همان شبيه آزادى غرب باشد. اين معنا به اين زودى از توى مغزهايى كه شستشو شده است، چهل- پنجاه سال، بيست- سى سال و به جاى مغز ايرانى مغز اروپايى آمده است، به جاى فكر ايرانى فكر غربى جانشين آن شده است- اين- به اين زودى نمى‏شود

رفعش كرد.

