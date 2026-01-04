فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۲
مغزهای شست‌وشو شده (درمکتب امام)

هى تو گوش‌ها خواندند اين را؛ همه چيز بايد از آنجا باشد؛ همه چيز ما وابسته بايد باشد، اخلاق‌مان هم بايد وابسته باشد؛ وقتى هم كه آزادى مى‏خواهيم‏ يك آزادى غربى مى‏خواهيم؛ ما بايد غربى باشيم؛ يك آزادى مى‏خواهيم كه همان شبيه آزادى غرب باشد. اين معنا به اين زودى از توى مغزهايى كه شستشو شده است، چهل- پنجاه سال، بيست- سى سال و به جاى مغز ايرانى مغز اروپايى آمده است، به جاى فكر ايرانى فكر غربى جانشين آن شده است- اين- به اين زودى نمى‏شود
رفعش كرد.
صحیفه امام؛ ج8؛ ص25 | قم؛ 9 خرداد 1358

