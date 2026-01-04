کد خبر: ۳۲۵۶۳۵
مغزهای شستوشو شده (درمکتب امام)
هى تو گوشها خواندند اين را؛ همه چيز بايد از آنجا باشد؛ همه چيز ما وابسته بايد باشد، اخلاقمان هم بايد وابسته باشد؛ وقتى هم كه آزادى مىخواهيم يك آزادى غربى مىخواهيم؛ ما بايد غربى باشيم؛ يك آزادى مىخواهيم كه همان شبيه آزادى غرب باشد. اين معنا به اين زودى از توى مغزهايى كه شستشو شده است، چهل- پنجاه سال، بيست- سى سال و به جاى مغز ايرانى مغز اروپايى آمده است، به جاى فكر ايرانى فكر غربى جانشين آن شده است- اين- به اين زودى نمىشود
صحیفه امام؛ ج8؛ ص25 | قم؛ 9 خرداد 1358