حذف وام ازدواج صحت ندارد

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برخی شایعات مبنی بر حذف وام ازدواج در بودجه سالانه را تکذیب کرد.

علیرضا رحیمی درباره وضعیت وام ازدواج و موضوع حذف‌شدن آن در بودجه سال آینده، به ایرنا گفت: وام ازدواج یکی از مواردی است که از منابع داخلی بانک‌ها تامین می‌شود و این هیچ ربطی به قانون بودجه ندارد، همیشه مبلغ وام ازدواج در قانون بودجه ذکر می‌شود و این جزو قوانین تکالیفی است که در قوانین بالادستی وجود دارد.

رحیمی افزود: قانون برنامه هم این موضوع را پوشش داده و دولت هم اعلام کرده که تمامی تبصره‌های بودجه ۱۴۰۴ را در بودجه ۱۴۰۵ ابقا کرده است، بر این اساس، در تبصره ۱۵ بند ۳، مبلغ ۲۷۰ همت برای وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و پدیده خرید و ساخت مسکن در سال ۱۴۰۴ اختصاص یافته بود که این مبلغ برای سال آینده هم ابقا شده است.

به گفته وی، مجلس می‌تواند این مبلغ را افزایش یا کاهش دهد یا هر تصمیمی کمیسیون فرهنگی و صحن علنی مجلس بگیرند را اجرا کند، اما این وام از منابع داخلی است و ربطی به قانون بودجه ندارد، پس در این لایحه هیچ الزام قانونی برای حذف وام ازدواج وجود ندارد. بنابراین وام ازدواج همچنان برقرار است و جای هیچ نگرانی از این باب وجود ندارد.

معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان با اشاره به وضعیت پرداخت وام‌های ازدواح تاکنون اظهار داشت: سال گذشته ۶۱۳هزار فقره وام ازدواج پرداخت شد، امسال تا پایان آذرماه نیز ۴۹۴هزار فقره وام ازدواج توسط بانک‌ها به متقاضیان پرداخت شده است.

رحیمی با بیان اینکه در حال حاضر، ۵۴۹هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند، گفت: صف‌ وام ازدواج همیشه وجود داشته، اما بعضی وقت‌ها طولانی‌تر شده و بعضی وقت‌ها کوتاه‌تر؛ بانک مرکزی نیز فشار می‌آورد که بانک‌ها همکاری کنند تا این مشکل حل شود.

به گفته وی، برای رفع این مشکل، دولت در حال انجام اقداماتی است تا از طریق اپلیکیشن‌ها، فرآیند دریافت وام ازدواج سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود، این کار علاوه بر تسریع روند، باعث حفظ شأن و منزلت جوانان نیز خواهد شد.