کد خبر: ۳۲۵۶۲۹
تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

افزایش غلظت آلاینده‌های هوای ۷ کلانشهر تا چهارشنبه

سازمان هواشناسی کشور نسبت به آلودگی هوای هفت کلانشهر هشدار داد و بر لزوم اجرای استانداردهای سخت‌گیرانه آلایندگی برای صنایع و وسایل نقلیه تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار زرد هواشناسی از پایداری جو و وارونگی دما در هفت شهر بزرگ و صنعتی خبر داد. بر این اساس تا چهارشنبه غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در تهران، کرج، اراک، ارومیه، تبریز، اصفهان و یزد افزایش می‌یابد. این شرایط با افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس همراه است و در صورت عدم مهار منابع آلاینده‌های ثابت و متحرک، احتمال افزایش شاخص آلودگی به‌ویژه در مناطق پرتردد و صنعتی به حد ناسالم برای همه گروه‌ها وجود دارد. بر همین اساس، سازمان هواشناسی کشور اجرای استانداردهای سخت‌گیرانه آلایندگی برای صنایع و وسایل نقلیه، مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش تردد غیرضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروه‌های حساس، کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان را توصیه کرده است.

